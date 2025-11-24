Escándalo en Miss Universo expone el desgaste y la desconfianza en 4T: Riva Palacio

CDMX.- El escándalo de Miss Universo 2025 estalló no por el certamen en sí, sino porque coincidió con un ambiente político saturado de sospechas de corrupción, impunidad y desgaste protagonizado por el gobierno de Morena , asegura Raymundo Riva Palacio Hoy en su columna “ Estrictamente Personal ”, el periodista explica por qué el escándalo pasó de la pasarela de un concurso de belleza a un tema de interés político, no sólo nacional, sino internacional. TE PUEDE INTERESAR: El escándalo de Miss Universo sacude al gobierno de la 4T por la sombra de la corrupción “Bastó que las acusaciones de corrupción en Miss Universo 2025 tocaran fibras mexicanas para que el escándalo dejara de ser un asunto de pasarelas y se convirtiera en un problema político”, señala. Para el analista, el clima de desconfianza hacia Morena, así como la falta de transparencia del régimen generaron el terreno perfecto para que la controversia creciera luego de que un exjuez del certamen, Omar Harfouch, acusara un presunto fraude. “El clima nacional convirtió un certamen de belleza en un plebiscito emocional sobre el poder, la narrativa oficial y la sombra que Morena arrastra tras años acumulando desgaste”, expone.

MORENA, BAJO LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN El columnista sostiene que, aunque no existen pruebas de que el certamen haya sido intervenido, la controversia prendió con rapidez porque las acusaciones surgieron en un contexto donde funcionarios que han sido involucrados en escándalos de corrupción no fueron investigados, sino exonerados. “Las acusaciones de corrupción contra funcionarios de Morena , sus liderazgos parlamentarios y de partido, y de manera particular sobre los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no han sido motivo de investigaciones, sino de exoneraciones, han sembrado un terreno fértil para la sospecha, donde cualquier chispa prende”, advierte. A los señalamientos de Harfouch, quien acusó un conflicto de interés debido a que el padre de Fátima, el empresario Bernardo Bosch, supuestamente tiene negocios con Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, se sumó el de Rodrigo Goytortúa, exdirector ejecutivo de Miss Universo. Goytortúa acusó, sin pruebas, al padre de Fátima de pagar 50 millones de dólares para asegurar la corona del concurso. Y de inmediato la prensa mexicana “rápidamente identificó el probable contrato de marras” por 745 millones de pesos adjudicado en 2023 por Pemex Exploración y Extracción a una empresa propiedad de Rocha, año en que Bosch padre era directivo en la petrolera.

En este contexto, Riva Palacio considera que el presunto fraude de la coronación de Fátima va más allá de una controversia sobre un concurso de belleza, pues abre un nuevo capítulo sobre la credibilidad en el régimen. “Lo que realmente escaló el escándalo no fueron las acusaciones del concurso, sino la desconfianza estructural de un país donde muchas decisiones suelen mezclarse con intereses políticos, patrocinios opacos y operadores del régimen que están construyendo el segundo piso de la supervía de corrupción”, crítica el analista. Rocha Cantú negó los señalamientos en su contra y rechazó que haya fraude en la coronación de Fátima Bosch, e incluso acusó a los medios de buscar desacreditar al certamen. “Condeno enérgicamente las declaraciones falsas que han sido difundidas por diversos medios de comunicación con el propósito de descalificar y politizar el éxito de la Organización de Miss Universe en el marco de su 74ª edición”, escribió en un comunicado de prensa.

Instagram