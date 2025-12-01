‘Este mexicanito se friega’: Fox revive desplantes y poderío de Putin en el Kremlin

/ 1 diciembre 2025
    ‘Este mexicanito se friega’: Fox revive desplantes y poderío de Putin en el Kremlin
    Asegura que Putin no apareció a la hora acordada, y el personal ruso solo respondía con evasivas como “ya viene” o “solo unos minutos más”. /FOTO: ESPECIAL

El expresidente narró retrasos, desplantes protocolarios y gestos de poder durante su primer encuentro con el mandatario ruso

CDMX.- El expresidente Vicente Fox relató la incómoda experiencia que vivió durante su primer encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el cual estuvo marcado por retrasos, desplantes diplomáticos y una demostración de poder por parte del mandatario ruso.

Fox recordó que la reunión estaba programada para las nueve de la mañana en el Kremlin y que tanto él como su esposa, Marta Sahagún, arribaron puntualmente a la sede presidencial. Sin embargo, Putin no apareció a la hora acordada, y el personal ruso solo respondía con evasivas como “ya viene” o “solo unos minutos más”.

Ante la falta de información clara, el exmandatario mexicano relató que fue trasladado junto con su esposa a otro salón aún más imponente, donde permanecieron alrededor de media hora adicional, sin recibir explicación alguna sobre el retraso.

“Abren esa puerta, un portón igualito al del Palacio de Versalles. El Kremlin tiene una hermosura y una decoración espectaculares. Nos pasaron a ese siguiente salón, Martita y yo ahí en una banquita, solos, agarrados de la mano esperando a que llegara el señor Putin”, narró.

Tras casi dos horas desde la cita original, Fox volvió a preguntar si finalmente serían recibidos, a lo que le informaron que Putin estaba por entrar. Minutos después, el ambiente cambió de manera abrupta con el sonido de trompetas y la apertura de enormes puertas.

Desde ahí —relató— emergió el mandatario ruso con una entrada que, a su juicio, buscaba imponer autoridad y demostrar poder. “Entra este cuate con dos sandías, una de cada lado. Hecho un machote”, dijo Fox en tono irónico al describir la presencia de Putin.

El expresidente añadió que incluso el saludo incluyó una ligera inclinación de Putin, que interpretó como un gesto calculado por la diferencia de estatura, al que atribuyó una intención simbólica de superioridad. “No lo hace por casualidad, lo hace por complejo”, comentó.

Finalmente, Fox señaló que un detalle previo al encuentro pudo haber alimentado el desaire del líder ruso: antes de arribar a Moscú, hizo una escala en Ucrania, hecho que no le fue informado con anticipación a Putin. “Eso no se lo anuncié a él. No sabía que había volado primero a Ucrania”, concluyó. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

