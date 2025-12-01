Se registran 43 aspirantes a la Fiscalía General; sólo seis son mujeres

    Se registran 43 aspirantes a la Fiscalía General; sólo seis son mujeres
    Se prevé que en los próximos días la Jucopo defina el calendario para la revisión de perfiles y entrevistas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El Senado iniciará el proceso de selección para enviar una lista de finalistas al Ejecutivo federal

CDMX.- Un total de 43 personas se registraron como aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante desde el pasado 27 de noviembre, tras la salida anticipada de Alejandro Gertz Manero, informó el Senado de la República.

De ese universo de participantes, solo seis son mujeres, entre quienes destaca Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica del Ejecutivo federal y actual encargada de despacho de la FGR, quien participa formalmente en el proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran 30 mil litros de hidrocarburo en inmueble, en NL

De acuerdo con la convocatoria pública emitida por la Cámara Alta, las 43 personas cumplieron con los requisitos legales y administrativos establecidos para contender por el cargo, considerado uno de los más relevantes en el sistema de justicia del país.

Entre los nombres que figuran en la lista de aspirantes también aparecen el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, así como el exdiputado federal Hamlet García Almaguer, entre otros perfiles.

TE PUEDE INTERESAR: Tras asesinato de alcalde, Sheinbaum dará informe del Plan Michoacán con resultados en seguridad

Con base en el procedimiento legislativo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado deberá seleccionar al menos 10 candidaturas de entre las personas registradas, las cuales serán remitidas a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A partir de esa lista, la titular del Ejecutivo federal elegirá una terna, que será enviada nuevamente al Senado para que la Cámara Alta lleve a cabo la etapa final de designación del nuevo o nueva fiscal general.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Maya ahora moverá gasolina: Sheinbaum va por terminal para bajar precios en Quintana Roo

El relevo en la FGR ocurre en medio de un contexto de alta expectativa institucional, debido al papel central que la Fiscalía desempeña en el combate a la delincuencia organizada, la corrupción y los delitos federales de alto impacto.

Se prevé que en los próximos días la Jucopo defina el calendario para la revisión de perfiles y entrevistas, a fin de avanzar en la renovación de la titularidad de la FGR. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

