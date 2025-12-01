Singapur llega a México con inversiones, embajada y guiño al APEC: Sheinbaum celebra alianza

/ 1 diciembre 2025
    Singapur llega a México con inversiones, embajada y guiño al APEC: Sheinbaum celebra alianza
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México recibió a Tharman Shanmugaratham, presidente de Singapur y a su esposa Jane Yumiko Ittogi en Palacio Nacional. Andrea Murcia Monsivais
por Carlos M.M.

Ambos países reforzaron su cooperación económica, digital y ambiental en el marco de los 50 años de relaciones diplomáticas

CDMX.- Tras la visita de Estado del presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambas naciones, con énfasis en la cooperación económica, digital y ambiental, así como en el impulso al Plan México como eje de atracción de inversión asiática.

Durante el encuentro celebrado en Palacio Nacional, la mandataria destacó que este año es especial en la relación con Singapur, al cumplirse el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el país asiático.

TE PUEDE INTERESAR: Piratería se profesionaliza y migra al comercio digital; farmacéuticos, lo más falsificado: Amcham

Sheinbaum informó que la jornada incluyó tres reuniones clave: un encuentro privado entre ambos mandatarios; una mesa de diálogo con empresarias y empresarios de ambas naciones; y un diálogo intergubernamental, donde se firmaron dos cartas de intención, una en materia ambiental, enfocada en la restauración de arrecifes, y otra en cooperación para el desarrollo.

Recordó que, durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se establecieron vínculos con Singapur en temas de digitalización y modernización tecnológica, experiencia que derivó en reconocimientos internacionales. Por ello, afirmó que esta visita “abre una relación muy importante para los dos países”.

TE PUEDE INTERESAR: Se registran 43 aspirantes a la Fiscalía General; sólo seis son mujeres

La presidenta destacó también que Singapur abrirá una embajada residente en la Ciudad de México, la segunda en América Latina y la primera en un país de habla hispana, con lo que México alcanzará 87 representaciones diplomáticas permanentes, reflejo —dijo— del creciente interés internacional por el país.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el interés del sector empresarial singapurense por el Plan México, particularmente en áreas como infraestructura, puertos, logística y transformación digital, sectores donde se identificaron amplias oportunidades de inversión.

TE PUEDE INTERESAR: Suplantan a Netflix para vaciar cuentas: Policía Cibernética emite alerta por fraude digital

Sheinbaum indicó que Singapur es actualmente el quinto país de Asia-Pacífico con mayores inversiones en México, y confió en que esta presencia no solo se consolide, sino que crezca en los próximos años, a partir del nuevo impulso bilateral.

Como parte de la agenda cultural, la mandataria anunció que el presidente Shanmugaratnam inaugurará el próximo 3 de diciembre, en el Colegio de San Ildefonso, la exposición Somos Pacífico: el Galeón Acapulco-Manila, dedicada a la histórica conexión entre México y Asia mediante la ruta transpacífica.

Finalmente, Sheinbaum destacó el respaldo de Singapur para que México sea sede del Foro APEC en 2028, gesto que consideró una muestra del buen momento bilateral. La visita, afirmó, reafirma la amistad, cooperación y confianza mutua entre ambos gobiernos y sienta las bases para una asociación estratégica renovada y orientada al futuro. Con información de El Universal

