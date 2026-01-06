¡EU apunta a AMLO! México es la ‘joya de la corona’ en la cruzada de Trump contra la narcopolítica, afirma Riva Palacio

CDMX.- No es Cuba ni Venezuela, sino México el principal objetivo dentro de la ofensiva que el presidente Donald Trump ha emprendido para desmantelar a los regímenes latinoamericanos vinculados con el narcotráfico, así lo advierte hoy el periodista Raymundo Riva Palacio.

En su análisis sobre el tema, sostiene que en esa estrategia México es la “joya de la corona” y que el expresidente Andrés Manuel López Obrador es hoy un objetivo de la justicia estadounidense, por sus vínculos con el narcotráfico como por apoyar a gobiernos que EU considera enemigos.

“Andrés Manuel López Obrador, quien –se puede confirmar hoy– es un objetivo de la justicia estadounidense por sus presuntas relaciones con los cárteles de las drogas y actos a favor de gobiernos enemigos de ese país, que afectan su seguridad nacional”, expone en su columna “Estrictamente Personal”.

Con respeto a la captura de Nicolás Maduro, el periodista señaló en su columna de este lunes que la cruzada emprendida en Venezuela no responde a un enfoque ideológico por parte de Estados Unidos, ni a una cruzada contra la izquierda, sino a un criterio de seguridad nacional.

Durante si primera audiencia llevada a cabo este lunes en Nueva York, Maduro fue acusado de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para usar esas armas; de todos se declaró no culpable.

MÉXICO, EN LA MIRA COMO PIEZA FUNDAMENTAL DEL TRASIEGO DE DROGAS

En Washington, señala Raymundo Riva Palacio, consideran a México una pieza clave en el trasiego de drogas y buscan que sea Maduro quien aporte las pruebas sobre la complicidad de López Obrador y figuras de Morena, además de empresarios.

El periodista insiste en que Estados Unidos tiene entre sus principales objetivos a los líderes de la narcopolítica en América Latina. Recuerda que por ello nunca actuó contra Hugo Chávez, pese a que no les gustaba que fuera presidente, porque no se involucró con el narco.

Pero sí derrocó antes a Manuel Antonio Noriega en Panamá, y ahora lo hizo con Maduro en Venezuela porque involucraron al régimen con el narcotráfico, y “esa es la razón, según los estadounidenses, por la que quieren a Gustavo Petro fuera del poder –la guerrilla del M-19, a la que perteneció, recibía dinero de Pablo Escobar, el jefe del Cártel de Medellín– y por la que pretenden llevar a proceso a López Obrador”.

Refiere que por ello México es considerado la “joya de la corona”, porque aparece en todos los expedientes que el Departamento de Justicia tiene contra narcotraficantes, políticos y exgobernantes de la región, como es el caso de Maduro, su esposa Cilia Flores, Diosdado Cabello, ministro del Interior, o el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

De acuerdo con los datos proporcionados por Riva Palacio en su artículo, Estados Unidos tiene información sobre al menos cuatro sexenios en México. Sin embargo, asegura que no hay interés en procesar a Vicente Fox, Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, como sí lo tienen por AMLO, por una razón: los expresidentes del PAN y el PRI no “crearon como gobierno una economía paralela criminal, como afirman sí lo hizo López Obrador”.