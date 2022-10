EU pide armas a México para Ucrania, pero se las niegan; asegura The New York Times

Tras el conflicto armado que inició el 24 de febrero, países aliados de Ucrania han prometido brindar más armas para que las Fuerzas Armadas del país pueda repeler al Ejército de Rusia por su paso en el territorio.

A lo que de acuerdo con el medio de comunicación estadounidense The New York Times, para que Ucrania pueda seguir repeliendo a Rusia ha requerido armas de estilo ruso, ya que son las que los elementos ucranianos conocen mejor y están entrenados para usar; sumado a la problemática sobre que el suministro se agota.

El diario señala que tanto Estados Unidos, como otras naciones aliadas, han buscado, en consultas con diversos países como México, proveedores que puedan apoyar a Ucrania.

La búsqueda de Occidente ha dado algunos resultados como Finlandia que está enviando armas estilo soviético, municiones y armas compatibles con el rifle AK-47 y Corea del Sur está suministrando chalecos balísticos, cascos, equipo médico y asistencia de defensa.

De acuerdo con The New York Times, Antony Blinken, secretario estadounidense del Estado, ha viajado a Camboya, República Democrática del Congo, Ruanda, México, Colombia y Perú en búsqueda de que los gobiernos de estas naciones acepten enviar armas a Ucrania; sin embargo, aunque han expresado su apoyo a Kyiv, entregar armas no es algo contemplado.

MÉXICO SE MANTIENE “NEUTRAL”

En específico, México -bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador- ha insistido que el país se mantiene “neutral” frente a la Guerra de Rusia-Ucrania. Tanto así, que hace unas semanas se propuso nombrar un comité que mediará entre las partes del conflicto para buscar una tregua, plan de paz que Ucrania rechazó al recordar que Rusia invadió y no se puede hacer una tegua.

En cuanto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ja condenado la invasión y las anexiones de territorios ucranianos por parte de Rusia, al considerar que los referéndums son “ilegales”.

El país cuanta con armamentos de fabricación soviética como el vehículo BTR-60, el Ural-4320, misiles antiaéreos Iglá y fusiles AK-47, la cual es la predilecta de los cárteles traficados desde Estados Unidos.

Aunque México no está dispuesto a enviar armas a Ucrania; en marzo de 2022, el parlamento ucraniano envió una carta a la presidente del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, para solicitar armamento y equipo militar “en grandes cantidades”.

Entre las armas solicitadas se encuentra: armas guiadas antitanques, FIM-92 Stingers, armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones (modernas y del origen de la Unión Soviética); todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio portátiles militares, así como, chalecos antibalas y cascos.

Pero la respuesta de AMLO fue clara: rechazó cualquier escenario en que México pudiera enviar ayuda militar a Ucrania. Asegurando que “somos pacifistas”, ya que “nosotros no mandamos armas”.

