Exagente del CISEN cae 30 años después; CNDH acusa encubrimiento histórico

Noticias
/ 19 noviembre 2025
    Exagente del CISEN cae 30 años después; CNDH acusa encubrimiento histórico
    Señalan que durante 16 años la “Fiscalía Especial” creada por instrucciones de Carlos Salinas llegó siempre a la misma conclusión, pese a inconsistencias y violaciones al debido proceso. /FOTO: ESPECIAL

El organismo nacional aseguró que la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega abre una ruta hacia la verdad, tras décadas de irregularidades, tortura y encubrimientos en el magnicidio de 1994

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró la detención y el auto de formal prisión dictado contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994. El organismo afirmó que este avance debe marcar “el principio de la Justicia y la Verdad” en uno de los crímenes políticos más relevantes del país.

La CNDH explicó que el progreso en el caso deriva de la Recomendación 48VG/2021, emitida hace cuatro años, en la cual documentó violaciones graves a los derechos humanos, actos de tortura y faltas al debido proceso cometidas contra Mario Aburto Martínez y su familia. Esa recomendación, indicó, impulsó la revisión integral del expediente.

TE PUEDE INTERESAR: Otro golpe de Corte a Salinas Pliego: resuelve contra Elektra multa de 67 mdp

El organismo reconoció el trabajo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, encabezada por Abel Galván Gallardo y coordinada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Destacó además que el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, libró la orden de aprehensión y dictó el auto de formal prisión.

De acuerdo con la CNDH, la reapertura del caso ocurrió el 5 de abril de 2022, cuando la FGR creó una fiscalía especializada para el expediente Colosio. Esta retomó la averiguación previa SE/003-BIS/95 y reunió más de 43 pruebas nuevas y antiguas no consideradas originalmente, entre ellas elementos que, aseguró, apuntan directamente a Sánchez Ortega, cuya participación se habría “ocultado” durante años.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende a Pemex: ‘No ha fracasado’ en combate al huachicol

El organismo reiteró que la teoría del “asesino solitario” quedó comprometida desde el inicio, debido a que las pruebas contra Aburto fueron obtenidas bajo tortura y coerción. Desde 2021, la CNDH había solicitado una nueva investigación que esclareciera plenamente los hechos y las violaciones al debido proceso cometidas en contra del detenido.

Como parte del contexto histórico, recordó que Sánchez Ortega fue detenido en Lomas Taurinas el mismo día del asesinato, tras presentar manchas de sangre en la ropa y resultar positivo en la prueba de rodizonato. Sin embargo, fue liberado 19 horas después por la intervención de altos funcionarios del CISEN, entre ellos Genaro García Luna, entonces subdirector operativo, quien viajó personalmente a Tijuana para retirarlo de custodia. La PGR confirmó entonces la versión del arma homicida atribuida a Aburto y ratificó la narrativa del “homicida solitario”.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch: Celular de presunto agresor de Carlos Manzo reveló cronología del asesinato

La CNDH señaló que durante 16 años la “Fiscalía Especial” creada por instrucciones del presidente Carlos Salinas llegó siempre a la misma conclusión, pese a inconsistencias y violaciones al debido proceso. Aburto fue el único sentenciado y sus denuncias de tortura, reiteradas desde 1994, no fueron atendidas. Además, destacó que el detenido lleva 31 años sin recibir visitas familiares debido a traslados a penales lejanos, situación que consideró una forma adicional de maltrato.

El organismo concluyó que la detención de Sánchez Ortega representa un paso necesario para esclarecer “uno de los crímenes más repugnantes de la historia política reciente” y para avanzar en el derecho a la verdad y la justicia en México. Con información de El Universal

Temas


Asesinatos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Carlos Salinas De Gortari
Luis Donaldo Colosio

Organizaciones


CNDH

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de una persona relacionada con el asesinato de Silvia.

Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE
La presidenta Sheinbaum aseguró que se investigará al Bloque Negro y a los responsables de los actos violentos del 15N, además de revisar posibles abusos policiales.

‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Seis selecciones competirán en México por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo 2026.

FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
Organizaciones civiles piden detener la Caravana Navideña Coca-Cola, acusándola de promover el consumo de bebidas azucaradas y contribuir a la crisis de obesidad infantil en México.

¿Adiós a la Caravana Navideña Coca-Cola?... piden a Cofepris cancelar desfiles por impacto negativo en la Salud
Las luces navideñas de baja calidad pueden provocar incendios en segundos. Conoce cómo prevenir riesgos, qué normas oficiales debes buscar y cómo elegir productos seguros para esta temporada.

Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’
Christian Nodal y sus padres quedaron desvinculados del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza determinó que no existían pruebas suficientes sobre la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos musicales

Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music