Exagente del CISEN cae 30 años después; CNDH acusa encubrimiento histórico

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró la detención y el auto de formal prisión dictado contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994. El organismo afirmó que este avance debe marcar “el principio de la Justicia y la Verdad” en uno de los crímenes políticos más relevantes del país.

La CNDH explicó que el progreso en el caso deriva de la Recomendación 48VG/2021, emitida hace cuatro años, en la cual documentó violaciones graves a los derechos humanos, actos de tortura y faltas al debido proceso cometidas contra Mario Aburto Martínez y su familia. Esa recomendación, indicó, impulsó la revisión integral del expediente.

El organismo reconoció el trabajo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, encabezada por Abel Galván Gallardo y coordinada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Destacó además que el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, libró la orden de aprehensión y dictó el auto de formal prisión.

De acuerdo con la CNDH, la reapertura del caso ocurrió el 5 de abril de 2022, cuando la FGR creó una fiscalía especializada para el expediente Colosio. Esta retomó la averiguación previa SE/003-BIS/95 y reunió más de 43 pruebas nuevas y antiguas no consideradas originalmente, entre ellas elementos que, aseguró, apuntan directamente a Sánchez Ortega, cuya participación se habría “ocultado” durante años.

El organismo reiteró que la teoría del “asesino solitario” quedó comprometida desde el inicio, debido a que las pruebas contra Aburto fueron obtenidas bajo tortura y coerción. Desde 2021, la CNDH había solicitado una nueva investigación que esclareciera plenamente los hechos y las violaciones al debido proceso cometidas en contra del detenido.

Como parte del contexto histórico, recordó que Sánchez Ortega fue detenido en Lomas Taurinas el mismo día del asesinato, tras presentar manchas de sangre en la ropa y resultar positivo en la prueba de rodizonato. Sin embargo, fue liberado 19 horas después por la intervención de altos funcionarios del CISEN, entre ellos Genaro García Luna, entonces subdirector operativo, quien viajó personalmente a Tijuana para retirarlo de custodia. La PGR confirmó entonces la versión del arma homicida atribuida a Aburto y ratificó la narrativa del “homicida solitario”.

La CNDH señaló que durante 16 años la “Fiscalía Especial” creada por instrucciones del presidente Carlos Salinas llegó siempre a la misma conclusión, pese a inconsistencias y violaciones al debido proceso. Aburto fue el único sentenciado y sus denuncias de tortura, reiteradas desde 1994, no fueron atendidas. Además, destacó que el detenido lleva 31 años sin recibir visitas familiares debido a traslados a penales lejanos, situación que consideró una forma adicional de maltrato.

El organismo concluyó que la detención de Sánchez Ortega representa un paso necesario para esclarecer “uno de los crímenes más repugnantes de la historia política reciente” y para avanzar en el derecho a la verdad y la justicia en México. Con información de El Universal