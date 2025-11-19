Sheinbaum defiende a Pemex: ‘No ha fracasado’ en combate al huachicol

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el robo de combustible ha disminuido y que las ventas legales de Petróleos Mexicanos (Pemex) se han incrementado, luego de que la petrolera reconoció ante el órgano regulador de Estados Unidos que el “huachicol” representa uno de los mayores riesgos para su operación. La mandataria defendió que la empresa no ha fracasado en el combate a esta práctica.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 19 de noviembre, Sheinbaum fue cuestionada sobre el reporte presentado por Pemex ante autoridades estadounidenses. Se le preguntó si consideraba que la admisión implicaba un fracaso en la estrategia contra el robo de combustible. “No, no ha fracasado”, respondió de manera categórica.

TE PUEDE INTERESAR: Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG

La Presidenta sugirió que el director de Pemex podría aclarar la razón del señalamiento incluido en el informe enviado a los reguladores internacionales. “Hay que ver la redacción de cómo lo incorporaron. ¿Sí es un riesgo? Pues sí, es un riesgo para las ventas de Pemex”, comentó.

Sheinbaum descartó que las operaciones de la empresa productiva del Estado estén en riesgo y reconoció el trabajo coordinado entre Pemex, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda. Aseguró que estas dependencias han contribuido a reducir la deuda de la petrolera y mejorar su desempeño financiero.

TE PUEDE INTERESAR: Otro golpe de Corte a Salinas Pliego: resuelve contra Elektra multa de 67 mdp

“Primero, el huachicol de picar los ductos ha disminuido muchísimo. Todavía se llega a presentar, pero ha disminuido mucho”, afirmó. También señaló que la importación ilegal de combustibles -o la entrada de petrolíferos sin pagar impuestos mediante declaraciones falsas- ha registrado una reducción notable.

La presidenta indicó que el incremento en las ventas reportadas tanto por Pemex como por empresas privadas confirma esta tendencia. Según dijo, quienes importan gasolina han registrado mayores ventas en estaciones de servicio, lo que, combinado con el aumento de ingresos de Pemex, refleja una caída en la recarga ilegal de combustible.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta Defensa fallas en protocolo de seguridad de alcalde Carlos Manzo

“Si ha incrementado la venta legal de combustible y las ganancias de Pemex y de los privados, pues quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras; esa es la mejor señal”, sostuvo.

Sheinbaum reconoció que el robo de combustible “todavía ocurre”, aunque -subrayó- en una proporción mucho menor que en años anteriores. Señaló que el gobierno federal continuará combatiendo esta práctica “hasta que no haya absolutamente” ningún caso. Con información de El Universal