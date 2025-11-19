Harfuch: Celular de presunto agresor de Carlos Manzo reveló cronología del asesinato

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó una conferencia de prensa junto a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán para brindar actualizaciones sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Dentro de su discurso, el secretario federal reveló la cronología del ataque armado, realizado el 1 de noviembre en un evento público por un festival de la región en conmemoración por el Día de Muertos.

La cronología difundida fue obtenida del celular de uno de los agresores, Ramiro ‘N’, que fue hallado sin vida el 10 de noviembre en un presunto intento por impedir el desarrollo de las investigaciones.