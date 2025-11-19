Harfuch: Celular de presunto agresor de Carlos Manzo reveló cronología del asesinato
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Omar García Harfuch expuso cómo se desarrolló el ataque contra Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el pasado 1 de noviembre
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó una conferencia de prensa junto a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán para brindar actualizaciones sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
Dentro de su discurso, el secretario federal reveló la cronología del ataque armado, realizado el 1 de noviembre en un evento público por un festival de la región en conmemoración por el Día de Muertos.
TE PUEDE INTERESAR: Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG
La cronología difundida fue obtenida del celular de uno de los agresores, Ramiro ‘N’, que fue hallado sin vida el 10 de noviembre en un presunto intento por impedir el desarrollo de las investigaciones.
#EnVivo | Conferencia de Prensa del @GabSeguridadMX .https://t.co/Ow74GofFXx— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 19, 2025
HARFUCH EXPLICA CÓMO FUE EL ASESINATO DE CARLOS MANZO: CRONOLOGÍA OFICIAL
Un sujeto identificado como Jorge Armando ‘N’ y apodado ‘El Licenciado’ fue quien ocupaba el rol de mando en una aplicación de mensajería, donde se coordinó el ataque. En los textos se dio la orden de colocarse en distintos puntos para seguir Carlos Manzo, compartir si ruta y horarios,
* 18:06 | Ramiro ‘N’ envió un video al grupo donde se observa la jardinera donde fue asesinado el alcalde. En el mensaje se informó que se encontraba en el sitio para ubicar al presidente municipal.
* 19:45 | Integrantes del grupo criminal responsable, ligado a una célula que opera para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), refirieron que Carlos Manzo ya se encontraba en el festival y realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales.
* 20:00 | Ramiro ‘N’ indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que Carlos Manzo estaba siendo detenido. A esta hora, también se de compartió un video del lugar, instantes después de la agresión.
* 20:14 | Ramiro ‘N’ pidió que recogieran a su colaborador, identificado como Fernando Josué ‘N’.
‘El Licenciado’, quien ejerció presión para ejecutar a Carlos Manzo aún cuando estuviera acompañado, fue recientemente detenido.
REPORTE DE ASESINATO DE DOS IMPLICADOS EN EL CRIMEN CONTRA CARLOS MANZO
Dos de los implicados en el crimen contra el edil, identificados como Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre, sobre la carretera Uruapan-Paracho, “aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones”, dijo Harfuch.
Al día siguiente, fueron encontrados sus dispositivos móviles de los cuales, mediante un análisis, se permitió identificar que Ramiro era parte de un grupo en una aplicación de mensajería, donde se planeó el ataque.
TE PUEDE INTERESAR: Descarta Defensa fallas en protocolo de seguridad de alcalde Carlos Manzo
Con Fernando Josué y Ramiro, suman tres presuntos agresores abatidos, considerando a Miguel Ángel ‘N’, supuesto autor material del asesinato. Este último fue abatido instantes después de atacar a Manzo.