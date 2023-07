Exige AMOTAC evitar que carreteras como la Saltillo-Monterrey se convierta en ‘punto rojo’

Jayr Matus, de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, llamó a reforzar la seguridad para que las carreteras del noreste al rato no estén como las del centro del país

Ante la creciente inseguridad en carreteras del noreste del país, como la Monterrey-Saltillo, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas advirtió que si no se hace nada a tiempo, estas vías podrían convertirse en “puntos rojos” como ocurren con las del centro del país.

“Todavía no hemos llegado, ni queremos llegar a la cuestión de los ‘puntos rojos’. Nosotros lo hemos denunciado, no queremos llegar a una México-Puebla, Querétaro-México o Celaya-Guanajuato, que son los puntos que tenemos identificados ahorita como rojos”, mencionó Jayr Matus, delegado en Nuevo León y consejero nacional de Amotac.

TE PUEDE INTERESAR: Robo a transportistas en la carretera Monterrey-Saltillo mantiene en vilo a choferes

Sin embargo, dijo que sí han existido robos y situaciones críticas en las vías del noreste del país, incluida la vía libre Monterrey-Saltillo.

“Sí, ha habido diversos robos de mercancías en estas carreteras. Se ha notado un incremento, no te puedo hablar de números porque la verdad, estadísticamente, en cuestión de números, son las denuncias las que te pueden decir”, explicó.

Añadió que desde Amotac se han estado manifestando para que se refuerce la seguridad en todas las carreteras del país, ya que ellos ven circulando pocas unidades de la Guardia Nacional y consideran que la estrategia que implementó el gobierno federal ha sido fallida.

“Nosotros nos vamos a manifestar el 29 de agosto y precisamente uno de los temas principales es la inseguridad en carreteras”, adelantó.

ALTOS COSTOS

Mencionó que a como está la situación de inseguridad en las carreteras del país, las aseguradoras ya están poniendo muchas trabas para asegurar las mercancías y vehículos ante el incremento de robos que existe.

Relató que tan solo ayer jueves en la carretera Matehuala-San Luis Potosí se presentó una detención de kilómetros de vehículos por un incidente de robo de una persona armada.

“Ya cualquier niño viene o cualquier tonto viene y te saca una pistola”, manifestó. Igualmente, añadió que esa es la situación que pasó en esa carretera en donde estaban “asaltando a diestra y siniestra”.

Matus dijo que no solo son las afectaciones económicas, también se han perdido la vida de operadores.

“Nosotros le estamos exigiendo al gobierno federal que ponga alto a toda esta ola de robos porque no está de más. Agárrate cualquier carretera, no puedo señalar una en específico, porque todas están igual y cuenta el número de patrullas de la Guardia Nacional y eso es a nivel nacional, casi no hay”, estableció.

TE PUEDE INTERESAR: Muere bebé en accidente automovilístico de Saltillo

Agregó que la estrategia que está implementando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no está funcionando.

Insistió que con las carreteras que convergen con Nuevo León y Coahuila se tiene que tomar medidas para evitar que se conviertan en “puntos rojos” como otras vías del país.