Éxito contra ‘El Mencho’ y el CJNG depende de no repetir la estrategia fallida de Calderón: Riva Palacio
Tras el descabezamiento del CJNG, el periodista advierte que la verdadera prueba para el gobierno de Claudia Sheinbaum será la contención de la violencia desatada por las milicias del cártel para no caer en la espiral de violencia, como le sucedió a Felipe Calderón
CDMX.- Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue abatido este domingo por las autoridades federales en Jalisco. Sin embargo, advierte el periodista Raymundo Riva Palacio, el éxito del operativo para descabezar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) depende de la capacidad del Estado para contener y repeler la violencia de las milicias de la organización criminal.
“La noticia, en su primera dimensión, es enorme”, reconoce el periodista en su columna “Estrictamente Personal”, pero subraya que la victoria no reside en la neutralización del capo, sino en evitar repetir los errores del sexenio de Felipe Calderón, quien no pudo contener la “atomización de la delincuencia organizada y la espiral de violencia”.
“Gran golpe para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al haber descabezado a una despiadada organización altamente sofisticada, con gran penetración territorial y control de mercados legales e ilegales.
“Pero por las mismas razones, es vital ver la segunda dimensión: la planeación para enfrentar la reacción violenta de las milicias del cártel. Hasta entonces se calibrará en toda su magnitud el éxito de la operación”, expone en su artículo de hoy.
“El Mencho”, de 59 años, era el líder y fundador del CJNG, la organización criminal más violenta de México, con presencia en más de una veintena de entidades del país. El capo era objetivo prioritario tanto en México como en Estados Unidos, donde el gobierno ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.
El cártel no sólo trafica drogas sintéticas, sino que también se dedica a la extorsión, cobro de piso, robo de combustible y hasta participa en fraudes inmobiliarios.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien estuvo a cargo de la operación que llevó a su neutralización en Tapalpa, Jalisco, informó que Oseguera Cervantes resultó herido en el enfrentamiento entre militares y el círculo de seguridad del capo, quien murió cuando era trasladado a un hospital a la Ciudad de México.
El hecho provocó una ola de violencia en alrededor de 20 entidades del país, especialmente Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Baja California y Tamaulipas, como reacción del cártel por la caída de su líder.
Debido a la narcoviolencia, Jalisco suspendió actividades, como clases, eventos masivos y hasta vuelos, y llamó a la ciudadanía a permanecer en sus casas, debido a los bloqueos carreteros y quema de comercios.
EL ÉXITO DEL OPERATIVO DEPENDE DE LA CONTENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Tras la muerte de “El Mencho”, la reacción del Estado para contener y repeler la violencia será lo que dé o no el éxito a la operación, asevera el periodista Raymundo Riva Palacio, pues ello determinará si en la planeación se incluyó enfrentar la respuesta del CJNG.
“El CJNG es la organización criminal con mayor presencia territorial en el país, con operaciones en 23 estados. De ahí la importancia de ver, con el paso de los días, si existió una buena planeación para enfrentar la respuesta de la organización criminal en el país, porque la muerte del número uno fortalecerá al número dos”, señala.
Hasta ahora, lo que se ha registrado es una reacción de las milicias de la organización que encabeza Oseguera por su caída, pero analistas advierten del riesgo de que empiecen a disputarse el vacío de poder, desatando una batalla como la que ocurre en Sinaloa.
Por ello, Riva Palacio pone como ejemplo las fallas cometidas por el expresidente Felipe Calderón en la llamada guerra contra el narco, pues advierte que las caídas de los líderes no fueron acompañadas de una estrategia para evitar la detonación de la violencia.
“La gran falla de la estrategia del expresidente Felipe Calderón fue que el éxito en el descabezamiento de los cárteles no fue acompañado por un trabajo en los siguientes pisos, estatal y nacional, que provocó la atomización de la delincuencia organizada y la espiral de violencia”, detalla.
Lo ocurrido ayer en Jalisco, advierte, se trata de “un punto sin retorno” en la estrategia contra los cárteles.