Éxito contra ‘El Mencho’ y el CJNG depende de no repetir la estrategia fallida de Calderón: Riva Palacio

CDMX.- Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue abatido este domingo por las autoridades federales en Jalisco. Sin embargo, advierte el periodista Raymundo Riva Palacio, el éxito del operativo para descabezar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) depende de la capacidad del Estado para contener y repeler la violencia de las milicias de la organización criminal.

“La noticia, en su primera dimensión, es enorme”, reconoce el periodista en su columna “Estrictamente Personal”, pero subraya que la victoria no reside en la neutralización del capo, sino en evitar repetir los errores del sexenio de Felipe Calderón, quien no pudo contener la “atomización de la delincuencia organizada y la espiral de violencia”.

“Gran golpe para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al haber descabezado a una despiadada organización altamente sofisticada, con gran penetración territorial y control de mercados legales e ilegales.

“Pero por las mismas razones, es vital ver la segunda dimensión: la planeación para enfrentar la reacción violenta de las milicias del cártel. Hasta entonces se calibrará en toda su magnitud el éxito de la operación”, expone en su artículo de hoy.

“El Mencho”, de 59 años, era el líder y fundador del CJNG, la organización criminal más violenta de México, con presencia en más de una veintena de entidades del país. El capo era objetivo prioritario tanto en México como en Estados Unidos, donde el gobierno ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El cártel no sólo trafica drogas sintéticas, sino que también se dedica a la extorsión, cobro de piso, robo de combustible y hasta participa en fraudes inmobiliarios.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien estuvo a cargo de la operación que llevó a su neutralización en Tapalpa, Jalisco, informó que Oseguera Cervantes resultó herido en el enfrentamiento entre militares y el círculo de seguridad del capo, quien murió cuando era trasladado a un hospital a la Ciudad de México.