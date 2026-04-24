Expedientes de la Guerra Sucia vuelven a la mesa de Segob y CNDH

CDMX.- La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sostuvieron una reunión con asociaciones civiles, colectivos de sobrevivientes, víctimas y familiares de personas afectadas por violaciones graves a derechos humanos durante la Guerra Sucia. Arturo Medina Padilla, subsecretario para los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indicó que el encuentro forma parte del seguimiento a las acciones de esclarecimiento histórico, acceso a la justicia y procesos de memoria.

El funcionario señaló que el objetivo de estas acciones es garantizar la no repetición de violaciones graves a derechos humanos, a partir del diálogo con las víctimas y sus familias. “Cada expediente representa una vida, una familia y una historia que merece nuestra total atención”, declaró Medina Padilla durante el encuentro.

“Este esfuerzo no se detiene: avanzamos con responsabilidad y de la mano de las víctimas para que la memoria se traduzca en justicia”, agregó el subsecretario.

Las instituciones del gobierno fortalecen el diálogo directo con las personas afectadas, dijo Medina Padilla, para avanzar en las tareas de verdad, memoria y justicia con enfoque de derechos humanos.

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, participó en la reunión junto con Raúl Armando Jiménez Vázquez, fiscal especial de Control Competencial de la Fiscalía General de la República. El encuentro se realizó como parte de los trabajos institucionales para atender a víctimas, sobrevivientes y familiares de personas afectadas por hechos ocurridos durante la Guerra Sucia.

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