México: por segunda ocasión en 2026, cae personal ocupado de empresas constructoras

En enero de 2026 la caída anual fue de 3.8% y la mensual fue de 0.1%, por lo que en términos anuales se observó una segunda caída con los datos más recientes de la ENEC.

El personal ocupado de las empresas de la construcción cayó 2.9% en febrero de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, sin embargo, se observó un crecimiento de 0.2% a tasa mensual, reportó la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, en enero y febrero de 2026 se presentaron por segunda ocasión caídas en las siguientes categorías del personal ocupado:

- Dependiente de la razón social (en enero -4% y febrero, -2.7%),

- Obreros (en enero -4.4% y febrero, -3.2%),

- Empleados administrativos (primer mes del año -2.6% y febrero, -1.3%)

Las horas laboradas por los trabajadores de la construcción también reportaron variaciones porcentuales en el tiempo laborado a tasa mensual (-0.2%) y anual (-3.4%) en febrero de 2026. En enero los cambios porcentuales fueron 0.3% y -4.1%, respectivamente.

A su vez, los resultados de la ENEC de febrero de 2026 registraron una caída anual de 0.8% en la producción del periodo citado (en enero la caída anual fue de 1.1%), observando una variación mensual general del 0.3% con respecto al primer mes de 2026.

Sin embargo, las remuneraciones medias reales de los trabajadores en febrero de 2026 reportaron un crecimiento anual de 2.3% (repitiendo un aumento ya que en enero fue de 3.1%) y una caída mensual de 0.3%, con respecto a enero de 2026.

MÁXIMOS ANUALES EN FEBRERO DE 2026

El estado con mayor variación positiva en torno al valor de producción fue Hidalgo con la cifra de 72.5%. Mientras que Durango tuvo la variación más negativa en esta misma categoría con un resultado de -57.7%.