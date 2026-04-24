México: por segunda ocasión en 2026, cae personal ocupado de empresas constructoras

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/ 24 abril 2026
    México: por segunda ocasión en 2026, cae personal ocupado de empresas constructoras
Diego Hernández
por Diego Hernández

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El personal ocupado cayó 2.9% a tasa anual y el valor de producción cayó 0.8% en comparación con febrero de 2025

El personal ocupado de las empresas de la construcción cayó 2.9% en febrero de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, sin embargo, se observó un crecimiento de 0.2% a tasa mensual, reportó la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero de 2026 la caída anual fue de 3.8% y la mensual fue de 0.1%, por lo que en términos anuales se observó una segunda caída con los datos más recientes de la ENEC.

https://vanguardia.com.mx/dinero/la-informalidad-laboral-en-mexico-representa-casi-55-del-total-de-trabajadores-en-marzo-de-2026-FD20239491

Además, en enero y febrero de 2026 se presentaron por segunda ocasión caídas en las siguientes categorías del personal ocupado:

- Dependiente de la razón social (en enero -4% y febrero, -2.7%),
- Obreros (en enero -4.4% y febrero, -3.2%),
- Empleados administrativos (primer mes del año -2.6% y febrero, -1.3%)

Las horas laboradas por los trabajadores de la construcción también reportaron variaciones porcentuales en el tiempo laborado a tasa mensual (-0.2%) y anual (-3.4%) en febrero de 2026. En enero los cambios porcentuales fueron 0.3% y -4.1%, respectivamente.

A su vez, los resultados de la ENEC de febrero de 2026 registraron una caída anual de 0.8% en la producción del periodo citado (en enero la caída anual fue de 1.1%), observando una variación mensual general del 0.3% con respecto al primer mes de 2026.

Sin embargo, las remuneraciones medias reales de los trabajadores en febrero de 2026 reportaron un crecimiento anual de 2.3% (repitiendo un aumento ya que en enero fue de 3.1%) y una caída mensual de 0.3%, con respecto a enero de 2026.

MÁXIMOS ANUALES EN FEBRERO DE 2026

El estado con mayor variación positiva en torno al valor de producción fue Hidalgo con la cifra de 72.5%. Mientras que Durango tuvo la variación más negativa en esta misma categoría con un resultado de -57.7%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-cayo-15-personal-ocupado-en-el-area-de-servicios-y-es-la-segunda-baja-en-2026-a-tasa-anual-AB20216024

Con respecto al personal ocupado, la variación positiva más alta la obtuvo Tlaxcala con un valor de 27.1%; Guanajuato registró una variación de -38.6%, siendo la más baja en torno a los trabajadores contratados.

El estado que registró mayores horas trabajadas en empresas constructoras fue Sinaloa con un aumento de 23.9% y Guanajuato obtuvo la variación negativa más profunda con un decrecimiento de 37.2%.

En torno a las remuneraciones medias reales, Oaxaca obtuvo el máximo cambio en este indicador con un valor de 63.6%; mientras que Tlaxcala reportó el cambio más bajo con un -30.2% en esta sección.

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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