Extradiciones bajo presión: Sheinbaum promete énfasis en casos de prófugos

/ 13 enero 2026
    Extradiciones bajo presión: Sheinbaum promete énfasis en casos de prófugos
    Sheinbaum reiteró que corresponde a la Fiscalía informar sobre el estado de las gestiones ante autoridades extranjeras. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Extradiciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


FGR

La agenda de justicia internacional volvió a colocarse en el centro del discurso presidencial, con llamados a acelerar expedientes y mantener la coordinación institucional

CDMX.- Al ser cuestionada sobre los avances en los procesos de extradición de Tomás Zerón de Lucio y Andrés Roemer, ambos localizados en Israel y considerados prófugos de la justicia mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) está poniendo especial énfasis en los casos de extradición.

Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, encabeza la revisión de los expedientes y será quien informe de manera puntual sobre los avances que se tengan en cada uno de ellos.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa colectivo a FGR de abandonar investigación en el Rancho Izaguirre

Sheinbaum subrayó que su administración mantiene coordinación permanente con la FGR para atender los procesos legales que se encuentran en curso en el extranjero, particularmente aquellos que involucran a personas buscadas por autoridades mexicanas.

Sí, lo está viendo la Fiscal, nos lo informó; lo está revisando, y ya ella tiene que dar mayor información, pero en todos los casos de extradición está poniendo particular énfasis”, expresó la presidenta ante medios de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: Cae rector de Universidad Autónoma de Campeche con drogas... y lo cesan de su cargo

Los casos de Tomás Zerón de Lucio y Andrés Roemer han sido señalados en reiteradas ocasiones por su relevancia política y jurídica, debido a que ambos enfrentan procesos judiciales en México y permanecen fuera del país.

Sin detallar plazos ni mecanismos específicos, Sheinbaum reiteró que corresponde a la Fiscalía informar sobre el estado de las gestiones ante autoridades extranjeras, al tiempo que reafirmó el compromiso del gobierno federal de respaldar las acciones legales necesarias para avanzar en dichos procedimientos. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

