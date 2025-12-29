Extraditan a ‘La Gallina’: acusan a presunto operador del Cártel de Sinaloa en el sureste

Noticias
/ 29 diciembre 2025
    Extraditan a ‘La Gallina’: acusan a presunto operador del Cártel de Sinaloa en el sureste
    Es solicitado por una Corte Federal de Georgia para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Extradiciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

Un Tribunal Colegiado confirmó la resolución que negó el amparo contra su traslado, luego de que la SRE autorizó la entrega solicitada por una corte federal

CDMX.- Un Tribunal Colegiado autorizó la extradición a Estados Unidos de Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina”, identificado como presunto lugarteniente de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en el sureste del país y Belice, al confirmar la negativa de amparo contra su entrega.

El requerido es solicitado por una Corte Federal de Georgia para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína, presuntamente cometidos entre 2013 y 2018, según la petición de extradición.

TE PUEDE INTERESAR: Mueren aplastadas dos personas por máquina en empresa de Santa Catarina, NL

Nájera Gutiérrez impugnó la decisión del juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que le negó el amparo y la protección de la justicia federal contra su traslado; sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la sentencia al considerar que se cumplieron los requisitos y procedimientos aplicables.

De acuerdo con el expediente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó el 17 de diciembre de 2024 la extradición de Roberto Nájera Gutiérrez, quien fue detenido por segunda ocasión en febrero de 2017 en un retén de la Policía Estatal de Yucatán.

TE PUEDE INTERESAR: El PIB mexicano podría aumentar su valor un 1 por ciento por el Mundial 2026

En esa detención, se informó que se le aseguraron tres pistolas calibre 9 milímetros, dos fusiles de asalto AK-47 y chalecos antibalas, como parte de la puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

El hombre, originario de Chiapas, había sido detenido por primera vez en 2013 por la entonces Policía Federal, pero posteriormente recuperó su libertad. En reportes oficiales se le atribuyó el control de tráfico de drogas en Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán, además de ser señalado como presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa en el sureste.

TE PUEDE INTERESAR: Los accidentes e incidentes en el Tren Maya y el Tren Interoceánico en 2025

Según autoridades estadounidenses, Nájera Gutiérrez encabezó una organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa que presuntamente traficó drogas y lavó dinero a gran escala entre diciembre de 2013 y marzo de 2018 en la frontera sur de México.

La acusación refiere que la estructura operaba en entidades como Chiapas, Veracruz y Campeche, y que transportaba cocaína, heroína y metanfetamina desde Belice y Guatemala hacia México, para finalmente ser importadas a Estados Unidos; “La Gallina” fue identificado como uno de los líderes encargados de supervisar esas actividades. Con información de El Universal

Temas


Extradiciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Pobres y ricos

Pobres y ricos
true

Marx Arriaga, la herencia nefasta de AMLO
Protección Civil reportó que dos empleados fallecieron tras ser aplastados por una máquina en la planta Carrier de la colonia El Lechugal; el accidente ocurrió en el área de carga y descarga.

Mueren aplastadas dos personas por máquina en empresa de Santa Catarina, NL
La Fiscalía de Quintana Roo informó que Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del “Capi” Pérez, fue localizada sin vida en Cancún. No presentaba signos visibles de violencia y el caso se investiga con perspectiva de género

Encuentran sin vida a Nataly Montserrat, prima de la esposa de Capi Pérez; FGE de Quintana Roo investiga

El SMN alertó que el frente frío 25 y una masa de aire ártico provocarán lluvias intensas, viento del “Norte” de hasta 110 km/h, nevadas en zonas serranas y temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país

Frente frío 25 provocará temperaturas de hasta -10 °C, lluvias intensas y evento de ‘Norte’ en estos estados
La Coordinación de Programas para el Bienestar advirtió sobre mensajes falsos que ofrecen créditos ligados a apoyos federales y recordó que los beneficios son gratuitos, directos y sin intermediarios

Gobierno de México alerta por fraudes que ofrecen supuestos créditos de Programas para el Bienestar
La Titi se encontraba enferma desde hace meses y murió este domingo víctimas de complicaciones de la enfermedad que la aquejaba

Muere Betty Garay, cantante e hija del famoso comediante Fufurufo, en Nuevo León
Los Giants derrotaron 34-10 a los Raiders en el estadio de Las Vegas, en un duelo marcado por el control ofensivo visitante y un regreso de despeje clave.

Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas