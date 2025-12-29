Extraditan a ‘La Gallina’: acusan a presunto operador del Cártel de Sinaloa en el sureste

CDMX.- Un Tribunal Colegiado autorizó la extradición a Estados Unidos de Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina”, identificado como presunto lugarteniente de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en el sureste del país y Belice, al confirmar la negativa de amparo contra su entrega.

El requerido es solicitado por una Corte Federal de Georgia para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína, presuntamente cometidos entre 2013 y 2018, según la petición de extradición.

Nájera Gutiérrez impugnó la decisión del juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que le negó el amparo y la protección de la justicia federal contra su traslado; sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la sentencia al considerar que se cumplieron los requisitos y procedimientos aplicables.

De acuerdo con el expediente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó el 17 de diciembre de 2024 la extradición de Roberto Nájera Gutiérrez, quien fue detenido por segunda ocasión en febrero de 2017 en un retén de la Policía Estatal de Yucatán.

En esa detención, se informó que se le aseguraron tres pistolas calibre 9 milímetros, dos fusiles de asalto AK-47 y chalecos antibalas, como parte de la puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

El hombre, originario de Chiapas, había sido detenido por primera vez en 2013 por la entonces Policía Federal, pero posteriormente recuperó su libertad. En reportes oficiales se le atribuyó el control de tráfico de drogas en Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán, además de ser señalado como presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa en el sureste.

Según autoridades estadounidenses, Nájera Gutiérrez encabezó una organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa que presuntamente traficó drogas y lavó dinero a gran escala entre diciembre de 2013 y marzo de 2018 en la frontera sur de México.

La acusación refiere que la estructura operaba en entidades como Chiapas, Veracruz y Campeche, y que transportaba cocaína, heroína y metanfetamina desde Belice y Guatemala hacia México, para finalmente ser importadas a Estados Unidos; “La Gallina” fue identificado como uno de los líderes encargados de supervisar esas actividades. Con información de El Universal