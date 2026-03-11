FAD acusa falta de consensos en reforma electoral y pide frenarla en el Pleno de Diputados

/ 11 marzo 2026
    FAD acusa falta de consensos en reforma electoral y pide frenarla en el Pleno de Diputados
    El avance de una reforma electoral impulsada desde Morena encendió alertas sobre cambios constitucionales sin acuerdo multipartidista. ESPECIAL

Una organización advirtió que alterar reglas de competencia democrática sin consensos puede erosionar la confianza ciudadana

CDMX.- El Frente Amplio Democrático (FAD) afirmó que, bajo el argumento de un supuesto “mandato del pueblo”, se busca justificar una reforma electoral que, dijo, no ha sido producto de un diálogo plural ni de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, condición necesaria cuando se pretende modificar reglas de competencia democrática.

En un comunicado, sostuvo que las normas del sistema electoral no pueden cambiarse por imposición ni diseñarse sin acuerdos amplios, al señalar que de estas disposiciones depende la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los procesos democráticos.

TE PUEDE INTERESAR: Miles marchan en el 8M en el país para exigir fin a feminicidios y violencia contra las mujeres

“México ha construido durante décadas un sistema electoral que ha permitido la alternancia política y la representación plural de la sociedad. Modificar ese sistema sin consensos amplios implicaría poner en riesgo avances democráticos que han costado años consolidar”, expresó la organización.

El FAD señaló que el dictamen de reforma electoral aprobado este martes en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, con los votos de Morena, evidencia que la propuesta carece de consensos mínimos para modificar la Constitución en una materia que consideró sensible.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Jared Alejandro ‘N’ por la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin

En ese contexto, reconoció la posición de los partidos de oposición durante la votación en comisiones, al indicar que se pronunciaron en defensa del equilibrio democrático y de la necesidad de que cualquier cambio electoral se construya con consensos amplios.

Asimismo, convocó a legisladoras y legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM a mantener la misma postura en la discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, para rechazar las modificaciones constitucionales planteadas.

En su posicionamiento, el Frente Amplio Democrático señaló que la democracia constitucional se sustenta en principios como legalidad, transparencia institucional y equilibrio entre poderes, y agregó que la transparencia y el respeto al debido proceso “no son concesiones de la autoridad, sino obligaciones legales que deben cumplirse plenamente”.

