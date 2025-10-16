Fallece bebé en hospital de Lerdo, Durango, por brote de peligrosa bacteria

Un bebé prematuro de 34 semanas de gestación falleció en el Hospital General de Lerdo tras un brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae, que también afectó a otros dos recién nacidos, informó el subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud de Durango, Dr. José Armando Flores Álvarez.

El deceso se presume relacionado con la infección transmitida por la madre, quien no contó con un control prenatal adecuado. Los otros dos pacientes neonatos que resultaron positivos se encuentran estables: uno ya fue dado de alta voluntaria y otro se prepara para recibir su alta.

Debido a la detección del brote, las áreas de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediatría del hospital fueron cerradas temporalmente mientras se realizan labores de sanitización y esterilización.

Como medida de contingencia, los pacientes que requieren atención en estas áreas están siendo trasladados al Hospital General de Gómez Palacio, y se habilita una zona paralela en Lerdo para atender emergencias mientras duren los trabajos de desinfección.

La Klebsiella pneumoniae es una bacteria común en infecciones hospitalarias y representa un riesgo grave para personas con sistemas inmunitarios comprometidos, como los recién nacidos.

El Dr. Flores Álvarez hizo un llamado a la población sobre la importancia del control prenatal, destacando que una adecuada supervisión médica durante el embarazo puede ayudar a prevenir complicaciones en los recién nacidos.

(Con información de Milenio)