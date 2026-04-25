CNTE define ruta de protesta para el Mundial; contingentes respaldan instalar plantón en el Zócalo de CDMX

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México
/ 25 abril 2026
    CNTE define ruta de protesta para el Mundial; contingentes respaldan instalar plantón en el Zócalo de CDMX
    Se espera que para la madrugada del domingo los maestros tengan definiciones sobre el lugar en donde se llevará a cabo el plantón y la fecha de inicio de la jornada. FOTO: Cuartoscuro Rogelio Morales Ponce

La Coordinadora inició hoy su Asamblea Nacional Representativa, en la que buscará consensuar los detalles de la huelga nacional que realizará por el Mundial de Futbol

CIUDAD DE MÉXICO 25-Apr-2026 .-La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arrancó este sábado su Asamblea Nacional Representativa (ANR), en la que buscará consensuar los detalles de la huelga nacional que realizará por el Mundial de Futbol.

En la reunión participan el Secretario General de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto; de la 9 de la CDMX, Pedro Hernández; de la 22 de Oaxaca, Yenny Pérez; de la 7 de Chiapas, Isael González; de la 14 de Guerrero, Elvira Veleces, y de la 18 de Michoacán, Eva Terra Hinojosa.

La reunión se lleva a cabo en el auditorio Maestro Agustín de la sede de la Sección 9, en la Ciudad de México, con la presencia de alrededor de 100 maestros de distintos estados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-busca-deportacion-de-lider-de-huachicol-detenido-en-argentina-sheinbaum-GD20235175

Se espera que para la madrugada del domingo tengan definiciones sobre el lugar en donde se llevará a cabo el plantón y la fecha de inicio de la jornada.

Contingentes apoyan iniciar el plantón el 1 de junio

La mayoría de los contingentes respaldan la propuesta de iniciar el plantón el 1 de junio; sin embargo, la sección 22, la más numerosa, plantea arrancar las acciones desde el 15 de mayo.

También se analiza la sede del campamento, que podría instalarse en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en las inmediaciones del Estadio Banorte o en los puntos donde se alojarán las distintas delegaciones que visiten por el Mundial.

Del mismo modo, se confirmará si la huelga constará de una acción central en la capital con réplica en los estados, o si habrá ajustes en la organización.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-en-condiciones-para-aprobar-la-ley-trasciende-por-una-muerte-digna-aseguran-activistas-y-senadores-CG20262404

El magisterio disidente busca presionar a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que se reúna con ellos y dialoguen en torno a la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

La Coordinadora ha reclamado con distintas acciones, como campamentos y bloqueos viales, que la Mandataria usó la abrogación como promesa de campaña para captar el voto de los maestros, a quienes ahora no da audiencia.

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