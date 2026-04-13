Federación destina casi 6 mil millones en becas a Michoacán; beneficiará a más de 800 mil alumnos

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/ 13 abril 2026
    Federación destina casi 6 mil millones en becas a Michoacán; beneficiará a más de 800 mil alumnos
    El mandatario estatal señaló que este respaldo económico permitirá consolidar un cuarto ciclo escolar continuo, sin interrupciones. ESPECIAL
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La administración estatal vinculó estos recursos al Plan por la Paz y la Justicia y reportó la reactivación de entregas tras Semana Santa

MORELIA, MICH.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que para 2026 el Gobierno federal destinó cerca de 6 mil millones de pesos en becas para beneficiar a más de 800 mil estudiantes de todos los niveles educativos en la entidad.

El mandatario estatal señaló que este respaldo económico permitirá consolidar un cuarto ciclo escolar continuo, sin interrupciones, además de contribuir al alivio de la economía familiar, al considerar que la educación es un eje para alcanzar estabilidad y condiciones de justicia en el estado.

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Ramírez Bedolla explicó que estos recursos forman parte del Plan por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bajo el cual se articulan los apoyos dirigidos a la población estudiantil.

En cuanto a la distribución, detalló que más de 590 mil estudiantes de nivel básico reciben la Beca Rita Cetina, mientras que alrededor de 130 mil jóvenes de educación media superior cuentan con la Beca Benito Juárez.

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Añadió que 17 mil estudiantes universitarios son beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y que otros 54 mil acceden a la Beca Gertrudis Bocanegra, como parte del paquete de apoyos reportado para la entidad.

El gobernador subrayó que estos programas buscan garantizar la permanencia escolar y fortalecer las oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes, a través de transferencias destinadas a acompañar su trayectoria educativa.

Asimismo, indicó que con el regreso a clases tras el periodo vacacional de Semana Santa se reactivó la entrega de apoyos correspondientes a la Beca Rita Cetina, conforme al calendario establecido, con el objetivo de que los recursos lleguen de manera directa a las y los beneficiarios.

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