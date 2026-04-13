Exhibirán a agresores de menores en Guanajuato: aprueban registro público y los mantendrán 10 años

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/ 13 abril 2026
    Exhibirán a agresores de menores en Guanajuato: aprueban registro público y los mantendrán 10 años
    Guanajuato puso en marcha un padrón público para identificar a sentenciados por delitos sexuales contra menores, con alta solo por orden judicial. ESPECIAL
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La medida busca prevenir reincidencias y será administrada por la Fiscalía estatal, con permanencia incluso después de recuperar la libertad

GUANAJUATO, GTO.- El Congreso de Guanajuato aprobó reformas para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de menores de edad, que será administrado por la Fiscalía General del Estado y tendrá como finalidad que padres y madres de familia conozcan a personas sentenciadas por estos delitos y prevenir reincidencias.

El nuevo padrón se difundirá a través del sitio web de la Fiscalía y, de acuerdo con lo aprobado, la inscripción no será automática, sino que deberá ser ordenada por un juez y únicamente procederá cuando exista sentencia firme.

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La gobernadora Libia García Muñoz Ledo señaló que el modelo busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, y consideró que el registro es una herramienta para reforzar consecuencias frente a quienes cometan agresiones sexuales contra menores.

En ese contexto, la mandataria explicó que la medida forma parte de una propuesta impulsada por su administración y que fue discutida en el Congreso estatal antes de su aprobación, tras un debate que derivó en cambios al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía.

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La reforma establece que un juez podrá ordenar la inscripción de personas con sentencias firmes por delitos como feminicidio, trata de personas, violación, estupro, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual, afectación a la intimidad, captación de menores, corrupción de menores e incapaces, explotación sexual y lenocinio, cuando las víctimas sean menores de 18 años.

La gobernadora agradeció a las y los diputados que avalaron la iniciativa y sostuvo que su aprobación representa un mecanismo adicional para la seguridad de las infancias y juventudes en el estado.

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En cuanto a la operación institucional, se precisó que el registro se activará una vez que la sentencia cause ejecutoria y que el nombre del agresor permanecerá en el padrón durante 10 años posteriores a que obtenga la libertad.

Con ello, el gobierno estatal planteó que el registro se convierta en un instrumento de consulta pública y verificación para reforzar la confianza en los registros oficiales y ampliar medidas de prevención ante delitos cometidos contra menores. Con información de La Jornada

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