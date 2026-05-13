Advierte PAN: Congreso de Chihuahua bloqueará solicitud de juicio político a Maru Campos

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    Advierte PAN: Congreso de Chihuahua bloqueará solicitud de juicio político a Maru Campos
    Romero entregó al Congreso de la Unión una solicitud para que desaparezcan los poderes en Sinaloa. CUARTOSCURO

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que no procedería la posible petición de Morena, pues no tiene mayoría en el órgano legislativo

El líder del panismo, Jorge Romero, aseguró que una intentona de Morena por desaforar a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se atoraría en el Congreso de esa entidad.

“Morena amenaza con más cosas y creen que nos da miedo, pero no vamos a dejar de hablar de lo que como Oposición tenemos que denunciar”, planteó.

Romero afirmó que al blanquiazul no le preocupa que Morena amague con desaforar a la Gobernadora panista de Chihuahua por la participación de un par de agentes de la CIA en un operativo antinarco en ese Estado.

“No depende de ningún senador que venga aquí a declarar, depende de una Fiscalía, y dudo que sea la estatal, pero no descartamos la General de la República, pues si sabemos cómo se las gastan; pero hasta que lo haga una Fiscalía, no se puede hablar de ningún juicio de procedencia”, explicó.

“Pero suponiendo que se animaran, que nos dieran ese regalo, de animarse para que no haya un solo espacio en donde en el PAN no gritemos que así las gasta la 4T, si eso sucediera, al final se traslada al Congreso estatal, en donde, puedo asegurar, no va a proceder un desafuero contra Maru”.

El PAN tiene 13 curules en el Congreso estatal: Morena 12, el PRI 3 y MC dos, de suerte que el partido de la 4T no tendría mayoría para empujar el desafuero de la de Gobernadora.

Romero se apersonó en el Senado de la República -sede de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- para encabezar la entrega de una solicitud de desaparición de Poderes en Sinaloa.

El senador morenista Óscar Cantón Zetina acaba de declarar que la Gobernadora Maru Campos no se “escaparía” a la acción de la justicia por estar acusada de traición a la patria y de violentar todo el sistema jurídico nacional.

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