FGR sin investigación abierta contra Karime Macías; su acusación vigente es local, señalan fuentes

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) no tiene en este momento una investigación abierta contra Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz preso en el Reclusorio Norte, quien obtuvo asilo político del Reino Unido, de acuerdo con fuentes federales.

Las mismas fuentes precisaron que la acusación vigente en su contra, por la que se solicitó su extradición a México, corresponde al ámbito local, donde se le señala por el presunto desvío de 122 millones de pesos a empresas fantasma cuando fue titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.

Por estos hechos, indicaron, un juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, giró una orden de aprehensión contra Macías Tubilla, radicada en Londres, quien desde octubre de 2019 estaba sujeta a un proceso de extradición, hasta que obtuvo protección diplomática de autoridades británicas. Esta decisión, añadieron, derivó en una nota diplomática enviada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Reino Unido.

En la audiencia del martes pasado, en la que Javier Duarte fue vinculado a proceso por el delito de peculado, se le informó que su exesposa obtuvo el asilo político. En la misma diligencia, el juez de control del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, le dictó prisión preventiva justificada, determinación que fue cuestionada por la defensa del exmandatario.

Como antecedente, a finales de octubre de 2018 el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó al Reino Unido la detención con fines de extradición de Karime Macías Tubilla, quien se encontraba en ese país.

En ese periodo, Alberto Elías Beltrán, entonces encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), señaló que existía una investigación abierta contra Macías Tubilla y varios presuntos prestanombres de Duarte de Ochoa, sin precisar identidades por la secrecía de la indagatoria.

En abril de 2019, un juez federal giró una orden de aprehensión contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de la exesposa de Duarte, por el delito de defraudación fiscal por 3.5 millones de pesos.

Según la investigación referida por la FGR, Mónica Ghihan Macías Tubilla habría formado parte de una red de prestanombres vinculada con Duarte de Ochoa para adquirir propiedades en Estados Unidos con recursos de procedencia ilícita.