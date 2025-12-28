PAN anuncia ‘nueva etapa’ tras 2025 y promete candidaturas abiertas y reglas claras

La dirigencia nacional panista sostuvo que el partido avanzó en un proceso de reorganización interna, con énfasis en trabajo territorial y mecanismos para ampliar la participación

CDMX.- Al cierre del año, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que realizó un balance del trabajo desarrollado durante los últimos meses, en el que, afirmó, se impulsó un proceso de relanzamiento político orientado a fortalecer su organización interna y ampliar la apertura hacia la ciudadanía.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que 2025 fue un año de trabajo territorial, diálogo con militantes y con ciudadanos de distintas entidades, así como de construcción de una nueva etapa para el partido.

“A lo largo de este año recorrimos México, escuchamos a nuestra militancia y a la ciudadanía, dialogamos con jóvenes, mujeres y liderazgos locales, y relanzamos al PAN como un partido abierto, cercano y dispuesto a cambiar para servir mejor a las familias mexicanas”, expresó el dirigente.

Romero Herrera indicó que uno de los ejes del proceso fue abrir el partido a la sociedad mediante reglas claras, candidaturas abiertas y mecanismos que, dijo, buscan privilegiar el mérito, la participación ciudadana y el piso parejo en las decisiones internas.

El PAN decidió abrirse a la ciudadanía, valorar la aportación de las y los jóvenes y de quienes quieren participar sin intermediarios ni imposiciones. Queremos que las mejores mujeres y los mejores hombres representen a México, vengan de donde vengan”, añadió.

El líder panista sostuvo que el relanzamiento también implicó renovar las banderas históricas del partido, entre ellas la defensa de la patria, la familia y la libertad, como principios que, afirmó, orientan su acción política.

En su posicionamiento, Romero Herrera enmarcó este planteamiento en un contexto nacional que describió con retos en materia de inseguridad, centralismo y debilitamiento institucional, y sostuvo que el PAN buscará mantener presencia cercana con la ciudadanía.

El partido no informó en el comunicado detalles adicionales sobre fechas, procesos internos específicos o calendarios de implementación, más allá de señalar que continuará el trabajo territorial y la apertura a la participación ciudadana. Con información de El Universal

