¡Fin de un ciclo! Luisa María Alcalde dejará dirigencia de Morena sin respaldo de Sheinbaum ni AMLO: Riva Palacio

CDMX.- La dirigencia nacional de Morena, pese a los desmentidos, se encamina al relevo ante el desgaste y la falta de resultados de Luisa María Alcalde, quien ha perdido el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, asegura hoy el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal. Ante los rumores sobre su salida de Alcalde, el periodista aborda en su artículo los motivos por los cuales la Presidenta le ha perdido confianza, entre ellos su falta de capacidad de negociación rumbo a las elecciones de 2027.

“Lo que permanezca en el cargo será lo que en Estados Unidos llaman un lame duck, para señalar a un político que, pese a mantenerse en su puesto, ha perdido influencia y capacidad de negociación”, refiere. La situación de Alcalde, de acuerdo con Riva Palacio, es crítica, por lo que su salida de la presidencia de Morena es inminente, pese a sus esfuerzos por evitar “salir por la puerta de atrás”, incluso culpando a “la derecha” de promover los rumores, cuando “surgieron desde el interior de Morena, no como parte de intrigas ni fuego amigo, sino como una medida que se tomaría por su incompetencia”. “Luisa María Alcalde está en un pantano: mientras más patalea para llegar a la orilla, más se hunde... Lo último en este esfuerzo fue la difusión de un video, este martes, donde aseguró que se quedaba al frente del partido”, señala.

LUISA MARÍA ‘ESTÁ SOLA’; HA PEDIDO A SHEINBAUM NO REMOVERLA ‘PARA SALVAR CARA’: RIVA PALACIO La presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con Riva Palacio, habría decidido remover esta misma semana de la dirigencia de Morena a Luisa María Alcalde, pero ella le habría pedido no hacer para intentar “salvar cara”, pues en estos momentos sería una humillación. “De acuerdo con fuentes de Morena, Sheinbaum y Alcalde sí conversaron, pero del fin de un ciclo. No estaba esperando eso Alcalde, quien ha dejado ver en el entorno de la élite de la militancia que una salida en estos momentos sería una humillación para ella”, expone el periodista. Si bien la aún dirigente del partido guinda goza del cariño tanto de Sheinbaum como del expresidente López Obrador, según revela Riva Palacio, su salida se trata de una decisión estratégica, pues ante la falta de resultados, el respaldo de Palacio y Palenque llegó a su fin: “El cariño y la amistad, en estos momentos de premura para aceitar la maquinaria electoral sin divisiones internas en la lucha por las candidaturas, ya no alcanzan. Capacidad y eficiencia es lo que exigen los tiempos”. La pérdida de confianza por parte de la Presidenta hacia Alcalde, no sería un evento fortuito, sino el resultado de un acumulado de omisiones y distracciones. Riva Palacio destaca tres factores: – Distracciones personales: La Presidenta ha mostrado desagrado por cómo la vida privada de Alcalde se ha vuelto pública –en referencia a su relación con Arturo Ávila, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados–, señalando que “la distrae y la ocupa, por lo que algunos temas políticos que le ha encargado no los ha resuelto”. “Una de las partes negativas que más le señalan dentro de las élites de Morena es su relación con Arturo Ávila (...) a quien señalan que la ha cooptado en sus tiempos y agenda política, llevándole personas, algunas de las cuales quieren ser candidatos a puestos de elección popular”, detalla el periodista. – Conflictos con aliados: Su trato ha sido calificado de “despótico” hacia los partidos de la coalición (PT y PVEM), quienes han cortado prácticamente toda interlocución con ella. – Incapacidad operativa: Ante su falla para resolver crisis, Sheinbaum tuvo que recurrir al secretario de Educación, Mario Delgado, quien ha entrado “al quite” como un “bombero externo”. ARIADNA MONTIEL O ALFONSO DURAZO, ¿QUIÉN ENTRA AL QUITE EN MORENA? Desde hace meses circula el rumor sobre la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional de Morena, así como los posibles nombres de quienes podrían relevarla. Hasta el momento, suena con fuerza Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar, debido a su control sobre los programas sociales.

Por otro lado, suena el nombre de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, a quien presuntamente, de acuerdo con Riva Palacio, estaban considerando nombrar después del Mundial de Futbol. “La Presidenta lleva meses dubitativa sobre el papel y destino de Alcalde. Ya no la quería en diciembre y había avalado en febrero que fuera relevada. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, sería ungido, pero no en ese momento, sino después del Mundial de Futbol”, detalla el periodista en su artículo. Hasta el momento, oficialmente no se ha confirmado la salida de Alcalde. Cuestionada al respecto este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento del tema. Por su parte, la propia Alcalde descartó dejar el partido a través de un video, en el que acusó que se tratan de rumores y calumnias esparcidas por la “derecha”.

Y afirmó que se mantendrá al frente del partido a menos que la Presidenta le solicite dejarlo para asumir otro rol dentro del movimiento de transformación. “En Morena tenemos un movimiento fuerte y unidad. Por mi parte, seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría este movimiento sería por un llamado de la presidenta para seguir ayudando al movimiento de la transformación”, expuso.

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