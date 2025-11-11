Fiscalía de Chihuahua acusa intento de Javier Corral por trasladar su caso a la FGR

CD. JUÁREZ, CHIH.- El fiscal anticorrupción del estado, Abelardo Valenzuela, reveló que el exgobernador Javier Corral Jurado, hoy senador por Morena, intentó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la investigación que enfrenta en la entidad por peculado agravado.

Durante una conferencia de prensa, Valenzuela explicó que el pasado 20 de octubre fueron notificados de un requerimiento de un juez federal para conocer del asunto y trasladar la causa penal contra Corral y otros exfuncionarios -entre ellos el exsecretario de Hacienda, Arturo F. V., y José E.- por la supuesta desviación de 98.6 millones de pesos del erario estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Cada segundo 11 mexicanos son víctimas de fraude; van al alza los cometidos con IA

“Esta institución no fue notificada de la pretensión de la FGR. La audiencia se llevó de manera furtiva y arbitraria, sin reconocerle al gobierno estatal su calidad de víctima”, señaló el fiscal.

De acuerdo con Valenzuela, tanto la Secretaría de Hacienda estatal como la Fiscalía Anticorrupción promovieron un amparo indirecto para impedir que el expediente sea entregado a la Federación.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Enfermedades del corazón matan a casi 200 mil mexicanos al año’: INEGI

“El peculado afecta exclusivamente al patrimonio estatal, por lo que la competencia corresponde al juez de distrito judicial Morelos, en Chihuahua, y no al ámbito federal”, subrayó.

El fiscal también acusó irregularidades procesales, al afirmar que la FGR carece de denuncia o querella formal que justifique su intervención, y que no existe un acuerdo de atracción firmado por el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero.

TE PUEDE INTERESAR: Golpe millonario al narco: 3 mil 550 litros de precursores por 72 mdp asegurados en Sinaloa

“La ausencia de ese acto formal constituye una violación al principio de legalidad y anula el fundamento jurídico de la intervención federal”, sostuvo.

Valenzuela celebró que una jueza federal haya concedido la suspensión definitiva del amparo promovido para impedir la entrega del expediente, y aseguró que su institución no descansará hasta que se recuperen los 98.6 millones de pesos desviados.

TE PUEDE INTERESAR: Explosión por gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en la Edomex

El fiscal también se refirió a la polémica sobre si Corral puede o no salir del país. Aclaró que, aunque el exmandatario posee doble nacionalidad (mexicana y estadounidense), no puede abandonar territorio nacional en calidad de ciudadano mexicano mientras esté sujeto al proceso penal.

“Como ciudadano mexicano no puede salir del país; podría hacerlo como extranjero, pero no como mexicano”, advirtió.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras la Fiscalía Anticorrupción sostiene que las conductas investigadas ocurrieron exclusivamente en el ámbito estatal. Con información de El Universal