Explosión por gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en la Edomex

Cuatro personas lesionadas y 120 departamentos con daños fue el saldo de una explosión por acumulación de gas registrada en una vivienda de la calle Fulton, dentro de la Unidad Habitacional Tlalcalli, en la colonia La Ferrocarrilera El Hoyo.

De acuerdo con autoridades municipales, una de las personas lesionadas fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que las otras tres recibieron atención médica en el lugar.

Tras una evaluación técnica, Protección Civil reportó afectaciones menores en 100 departamentos y severas en 20 más, sin que se detectaran daños estructurales en los inmuebles, debido al estallido.

Como medida preventiva, fueron evacuados 275 alumnos de la secundaria, Narciso Bassols y 350 vecinas y vecinos de los departamentos cercanos, mientras se llevaban a cabo las revisiones de seguridad y verificación de riesgos.