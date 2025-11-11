Explosión por gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en la Edomex

México
/ 11 noviembre 2025
    Explosión por gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en la Edomex
    Explosión por gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en la Edomex FOTO: VANGUARDIA

Como medida de seguridad, se evacuaron a 275 alumnos de secundaria y residentes de departamentos vecinos

Cuatro personas lesionadas y 120 departamentos con daños fue el saldo de una explosión por acumulación de gas registrada en una vivienda de la calle Fulton, dentro de la Unidad Habitacional Tlalcalli, en la colonia La Ferrocarrilera El Hoyo.

De acuerdo con autoridades municipales, una de las personas lesionadas fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que las otras tres recibieron atención médica en el lugar.

Tras una evaluación técnica, Protección Civil reportó afectaciones menores en 100 departamentos y severas en 20 más, sin que se detectaran daños estructurales en los inmuebles, debido al estallido.

Como medida preventiva, fueron evacuados 275 alumnos de la secundaria, Narciso Bassols y 350 vecinas y vecinos de los departamentos cercanos, mientras se llevaban a cabo las revisiones de seguridad y verificación de riesgos.

El Sistema Municipal DIF desplegó tres médicos, un enfermero, un paramédico y dos auxiliares para brindar atención en el sitio.

Se realizaron 15 consultas médicas, una visita domiciliaria y seis atenciones psicológicas a personas con crisis nerviosa. Además, la Dirección de Sustentabilidad ofreció 18 atenciones a animales afectados por el incidente.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, recorrió la unidad habitacional para supervisar los trabajos y escuchar a las y los vecinos afectados. Aseguró que las autoridades locales continuarán acompañando a las familias durante las labores de revisión y reparación.

Las autoridades municipales informaron que, aunque la explosión causó daños materiales considerables, la situación se encuentra bajo control y los servicios de emergencia permanecen en el lugar hasta concluir las labores de evaluación.

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

