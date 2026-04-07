Fiscalía de Sonora realiza cateos en Hermosillo por caso de sueros; buscan a médico investigado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora intensificó sus acciones en torno al caso de los sueros vitaminados en Hermosillo, al ejecutar tres cateos simultáneos con el objetivo de localizar y detener a Maximinio “N”, médico señalado como probable responsable de diversas afectaciones a la salud y fallecimientos. De acuerdo con la información oficial, las diligencias se llevaron a cabo durante la madrugada en distintos domicilios de la capital sonorense. Estas acciones forman parte de una estrategia basada en datos de prueba recabados durante la investigación.

Objetivo de los operativos Las autoridades detallaron que los cateos tenían como propósito principal: - Ubicar al médico investigado - Ejecutar una orden de aprehensión vigente - Recolectar evidencia adicional - Evitar la posible fuga del presunto responsable La Fiscalía señaló que estos operativos se realizaron de manera coordinada para aumentar la probabilidad de éxito en la localización del implicado. Muertes y afectaciones por sueros vitaminados El caso ha generado preocupación debido a la gravedad de los hechos. Según los reportes oficiales, la administración de soluciones parenterales, conocidas como sueros vitaminados, habría derivado en la muerte de seis personas, además de provocar afectaciones a la salud de otras cuatro. De estas últimas: - Dos personas permanecieron hospitalizadas - Dos más fueron dadas de alta tras presentar mejoría Estos datos han colocado el caso bajo atención pública, al tratarse de procedimientos médicos que, en apariencia, eran utilizados con fines terapéuticos.

Investigación en curso y alerta nacional La Fiscalía mantiene abiertas múltiples líneas de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Como parte de este proceso, se han emitido alertas interestatales e internacionales para evitar que el probable responsable evada la justicia. Acciones clave de la Fiscalía Entre las medidas implementadas destacan: - Emisión de orden de aprehensión por un juez penal - Activación de alertas de búsqueda - Coordinación con otras entidades - Seguimiento a posibles ubicaciones del médico La dependencia reiteró que continuará con operativos y labores de inteligencia hasta lograr la captura del implicado.

Un caso que abre debate en el sector salud Más allá de la investigación penal, este caso ha encendido alertas sobre el uso de tratamientos alternativos o complementarios sin la debida regulación. La aplicación de sueros vitaminados, aunque común en ciertos espacios, ha sido cuestionada por especialistas cuando no se realiza bajo protocolos médicos estrictos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora aseguró que agotará todos los recursos legales y operativos para garantizar justicia a las víctimas y sus familias. Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Maximinio “N”, en un caso que continúa en desarrollo y que podría tener implicaciones más amplias en la regulación de prácticas médicas en México.

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