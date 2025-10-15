Fiscalía de Zacatecas confirma emboscada con artefactos explosivos contra agentes; cinco lesionados fuera de peligro

Noticias
15 octubre 2025
    Fiscalía de Zacatecas confirma emboscada con artefactos explosivos contra agentes; cinco lesionados fuera de peligro
    Un grupo armado emboscó a elementos de la Fiscalía de Zacatecas en la carretera federal 54, en el municipio de Villanueva, dejando cinco agentes heridos. /FOTO: ESPECIAL

Emboscada

Zacatecas

SSP

El ataque incluyó artefactos explosivos y presuntos drones; las autoridades mantienen operativos en la zona mientras se investiga la agresión

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó que un grupo armado perpetró una emboscada con explosivos contra fuerzas de seguridad durante la madrugada de este miércoles en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad de Zapoqui, en el municipio de Villanueva.

De acuerdo con el fiscal Cristian Camacho Osnaya, el ataque dejó un saldo preliminar de cinco elementos lesionados -cuatro policías de investigación y un perito-, quienes fueron trasladados a hospitales públicos y se reportan fuera de peligro.

Los hechos ocurrieron mientras las corporaciones realizaban un operativo conjunto en la zona sur del estado, enfocado en la detención de generadores de violencia en los municipios de Tabasco y Jalpa. Según el reporte oficial, las unidades fueron sorprendidas por hombres armados que utilizaron artefactos explosivos de fabricación artesanal, además de realizar disparos de alto calibre contra el convoy.

El fiscal explicó que durante la agresión tres vehículos resultaron dañados y que se analiza la posible participación de drones, aunque hasta el momento no se ha confirmado que estos portaran explosivos. “Todo apunta a que se trató de una emboscada planificada”, precisó.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad estatales y federales desplegaron un amplio operativo de búsqueda y contención en la zona, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La carretera federal 54 permanece cerrada al tránsito, al ser un punto estratégico que conecta Zacatecas con Jalisco y Aguascalientes.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar circular por la región, mientras peritos y elementos del Ministerio Público realizan el procesamiento del área y la recolección de evidencias balísticas y explosivas.

El ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados en el estado durante las últimas semanas, en un contexto de escalada del crimen organizado en el sur de Zacatecas. El fiscal Camacho Osnaya reiteró que se mantendrán los operativos para capturar a los responsables y garantizar la seguridad de la población.

Mientras tanto, los cinco agentes lesionados continúan bajo atención médica y vigilancia, sin que su vida se encuentre en riesgo. Las autoridades no descartan que los agresores pertenezcan a un grupo delictivo que opera en los límites con Jalisco y Aguascalientes.

La Fiscalía estatal confirmó que la investigación sigue abierta y que se trabaja con inteligencia interinstitucional para ubicar los puntos de origen del ataque, así como la posible fabricación de los explosivos empleados en la emboscada. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

