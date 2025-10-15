Detienen a ‘Beto Coca’, operador de ‘La Barredora’ y a su pareja, ‘La Señora’, jefa de plaza

México
/ 15 octubre 2025
    Detienen a ‘Beto Coca’, operador de ‘La Barredora’ y a su pareja, ‘La Señora’, jefa de plaza
    Humberto “N”, alias “Beto Coca”, y su pareja Irasema “N”, vinculados con el grupo criminal “La Barredora” en Tabasco, fueron detenidos en Centla durante un operativo de la FIRT Olmeca y la SSPC, asegurando drogas y vehículos. FOTO: VANGUARDIA

La FIRT Olmeca y la SSPC detuvieron a Humberto “Beto Coca” e Irasema “La Señora” en Centla, Tabasco, como parte de acciones contra el grupo criminal “La Barredora”

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la detención de Humberto ‘N’, alias “Beto Coca”, de 46 años, y su pareja Irasema ‘N’, alias “La Señora” o “La Doña”, de 44 años. La captura se realizó ayer, martes 14 de octubre, en el municipio de Centla, Tabasco.

De acuerdo con el comunicado de la SSPC, Humberto ‘N’ era considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona de La Chontalpa, actuando como jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal “La Barredora”. Por su parte, su pareja es señalada como enlace financiero y logística de la red criminal, con responsabilidades en el movimiento de recursos y adquisición de vehículos y propiedades.

$!Detienen a ‘Beto Coca’, operador de ‘La Barredora’ y a su pareja, ‘La Señora’, jefa de plaza

La detención se produjo cuando ambos circulaban en un vehículo Volkswagen Teramont gris sobre la carretera federal Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de La Barra de San Pedro, del municipio de Centla. Durante el operativo se les aseguró drogas, por lo que se les acusa de delitos contra la Ley General de Salud.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal y se continúe con la carpeta de investigación.

¿QUIÉN ES ‘BETO COCA’?

Las autoridades tabasqueñas habían identificado a Humberto Torres Camacho, conocido como “Beto Coca”, como figura central en la violencia de La Chontalpa, vinculado con extorsiones, secuestros y tráfico de drogas. Su historial incluye una condena por secuestro en 2013, que cumplió parcialmente en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (Almoloyita) y posteriormente en el penal de Las Palmas, en Cárdenas.

El nombre de “Beto Coca” volvió a cobrar notoriedad en 2023 tras el hallazgo de una narcomanta en Cárdenas, junto a un vehículo incendiado con mensajes dirigidos a células rivales de “La Barredora”. Desde entonces, la SSPC lo identificó como cabecilla de una facción que buscaba controlar el corredor estratégico Cárdenas-Comalcalco-Huimanguillo, clave para el trasiego de combustible y drogas.

La detención de “Beto Coca” y “La Señora” se suma a una serie de acciones contra la estructura de “La Barredora”. Entre los arrestos de relevancia se encuentra el de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “El Comandante H”, presunto líder de la organización y exsecretario de Seguridad de Tabasco, detenido en Paraguay.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de operativos coordinados para desmantelar estructuras criminales en la región, reducir la violencia y garantizar la seguridad de la población en La Chontalpa y municipios aledaños.

El caso continúa bajo investigación, con las autoridades trabajando en la vinculación de los detenidos con otros integrantes de la red criminal y la recuperación de recursos obtenidos de actividades ilícitas.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Narcotráfico

Localizaciones


Tabasco

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

