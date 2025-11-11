Frente frío 13 causa apagones y deslaves en al menos cinco estados del país

CDMX.- El frente frío número 13 provocó durante las últimas horas una serie de afectaciones en al menos cinco estados del país, con caída de árboles, apagones, deslaves y suspensión de clases, además de la presencia de aguanieve en zonas montañosas.

En Hidalgo, las lluvias generaron deslizamientos de tierra en las localidades de Canjoy, Vista Hermosa y San Ambrosio, en el municipio de Huehuetla. En San Salvador, el desbordamiento de un canal de aguas residuales afectó viviendas en la comunidad de La Lagunilla, mientras que el Tribunal Superior de Justicia estatal suspendió actividades este martes por las condiciones climáticas.

En Oaxaca, los fuertes vientos y la lluvia dejaron pueblos incomunicados, daños en cultivos, caída de techos y falta de energía eléctrica en diversas comunidades de la región Mixteca. En Santa María Yucuhiti, las autoridades municipales ordenaron la suspensión de clases.

“Gran parte del estado tendrá tiempo ventoso, lo que hará que la sensación térmica sea más baja”, informó Protección Civil de Oaxaca, al advertir que en el Istmo de Tehuantepec el evento de “norte” será de fuerte a muy fuerte, con oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec, donde también se suspendieron actividades pesqueras.

En Tamaulipas, las rachas intensas causaron la caída de árboles y cables eléctricos en Tampico, donde un poste de alumbrado colapsó sobre un taxi en la colonia Aurora, sin que se reportaran heridos.

Mientras tanto, en Yucatán, los vientos y la lluvia ocasionaron apagones en Mérida y la suspensión de actividades portuarias en todo el litoral yucateco. Autoridades estatales informaron que el cierre de puertos permanecerá hasta nuevo aviso.

En Veracruz, las bajas temperaturas dejaron una capa de aguanieve en el Cofre de Perote, donde las autoridades recomendaron no ascender por el riesgo de accidentes, hipotermia y baja visibilidad.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el frente frío 13 continuará generando vientos del norte de hasta 90 km/h y lluvias de alta intensidad en la región del Golfo de México durante las próximas 24 horas. Con información de El Universal