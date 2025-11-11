Frente frío 13 causa apagones y deslaves en al menos cinco estados del país

Noticias
/ 11 noviembre 2025
    Frente frío 13 causa apagones y deslaves en al menos cinco estados del país
    Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán reportan daños. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


Clima
Frente Frío

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SMN

El fenómeno meteorológico afecta a entidades del centro y sur con lluvias intensas, vientos de hasta 90 km/h y temperaturas bajo cero

CDMX.- El frente frío número 13 provocó durante las últimas horas una serie de afectaciones en al menos cinco estados del país, con caída de árboles, apagones, deslaves y suspensión de clases, además de la presencia de aguanieve en zonas montañosas.

En Hidalgo, las lluvias generaron deslizamientos de tierra en las localidades de Canjoy, Vista Hermosa y San Ambrosio, en el municipio de Huehuetla. En San Salvador, el desbordamiento de un canal de aguas residuales afectó viviendas en la comunidad de La Lagunilla, mientras que el Tribunal Superior de Justicia estatal suspendió actividades este martes por las condiciones climáticas.

TE PUEDE INTERESAR: CDMX no quiere que los vecinos se enteren por redes: ‘nos toca informarles primero’

En Oaxaca, los fuertes vientos y la lluvia dejaron pueblos incomunicados, daños en cultivos, caída de techos y falta de energía eléctrica en diversas comunidades de la región Mixteca. En Santa María Yucuhiti, las autoridades municipales ordenaron la suspensión de clases.

“Gran parte del estado tendrá tiempo ventoso, lo que hará que la sensación térmica sea más baja”, informó Protección Civil de Oaxaca, al advertir que en el Istmo de Tehuantepec el evento de “norte” será de fuerte a muy fuerte, con oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec, donde también se suspendieron actividades pesqueras.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco

En Tamaulipas, las rachas intensas causaron la caída de árboles y cables eléctricos en Tampico, donde un poste de alumbrado colapsó sobre un taxi en la colonia Aurora, sin que se reportaran heridos.

Mientras tanto, en Yucatán, los vientos y la lluvia ocasionaron apagones en Mérida y la suspensión de actividades portuarias en todo el litoral yucateco. Autoridades estatales informaron que el cierre de puertos permanecerá hasta nuevo aviso.

TE PUEDE INTERESAR: Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia

En Veracruz, las bajas temperaturas dejaron una capa de aguanieve en el Cofre de Perote, donde las autoridades recomendaron no ascender por el riesgo de accidentes, hipotermia y baja visibilidad.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el frente frío 13 continuará generando vientos del norte de hasta 90 km/h y lluvias de alta intensidad en la región del Golfo de México durante las próximas 24 horas. Con información de El Universal

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SMN

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez