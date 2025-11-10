CDMX no quiere que los vecinos se enteren por redes: ‘nos toca informarles primero’

/ 10 noviembre 2025
    CDMX no quiere que los vecinos se enteren por redes: ‘nos toca informarles primero’
    Pliego subrayó que la tarea de la Secretaría es garantizar que cada ciudadano conozca de primera mano los detalles de los proyectos. /FOTO: ESPECIAL

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego, afirmó ante el Congreso local que todos los proyectos serán informados y consultados directamente con los vecinos

CDMX.- El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego, aseguró que la dependencia a su cargo no permitirá que los habitantes de la Ciudad de México se enteren de las obras o proyectos gubernamentales “a través de redes sociales o de los medios de comunicación”, sino mediante un proceso directo de información y diálogo con los vecinos.

Durante su comparecencia ante comisiones del Congreso capitalino, como parte de la Glosa del Informe de Gobierno, Pliego subrayó que la tarea de la Secretaría es garantizar que cada ciudadano conozca de primera mano los detalles de los proyectos que puedan impactar su entorno, como el caso de la ciclovía en Calzada de Tlalpan.

“El Gobierno de la Ciudad tiene que estar ahí, presente, explicando y exponiendo a los ciudadanos en qué consiste cada proyecto. Lo que no vamos a permitir es que se enteren por redes o notas, sin contexto ni información completa”, afirmó.

El funcionario destacó que una ciudadanía informada puede decidir libremente si apoya o no las obras públicas, y que la responsabilidad del Gobierno es brindar datos claros y verificables.

“Una vez que los vecinos tienen toda la información, pueden decir con libertad: ‘ya me informé, sé de qué trata, y puedo decidir si apoyo o no’. Esa es nuestra labor fundamental”, dijo.

Pliego aseguró que todos los proyectos serán consultados con la ciudadanía y que no habrá imposiciones, como -dijo- ocurría en administraciones anteriores.

Como ejemplo, mencionó que el Gobierno capitalino modificó la ubicación de una Utopía en Xochimilco tras la negativa de los vecinos a que se construyera en el Deportivo local.

“Nunca más en la Ciudad de México debe haber un proyecto que no pase por la ciudadanía. Que no sea conocido, evaluado o aprobado por los vecinos. Eso no puede repetirse”, subrayó.

El secretario reafirmó que la participación ciudadana es “esencial para fortalecer la gobernanza democrática” y que su dependencia continuará estableciendo canales de comunicación directa en colonias, barrios y pueblos originarios de la capital. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

