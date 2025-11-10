Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia

/ 10 noviembre 2025
    Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
    Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan. /FOTO: ESPECIAL

Inician operaciones coordinadas con el objetivo de frenar la violencia y restablecer el orden

MORELIA, MICH.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llegaron este lunes a Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

El contingente arribó a las instalaciones de la 21 Zona Militar, en Morelia, donde se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

“En reunión interinstitucional en la 21 Zona Militar iniciamos la coordinación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reforzando las acciones operativas para prevenir ilícitos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Trabajamos unidos para cuidar nuestro estado”, informó la dependencia estatal en sus redes sociales.

El domingo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, anunció el Plan de Operaciones Paricutín, componente militar del programa federal, que contempla el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Los efectivos participarán en operativos para combatir la extorsión, el homicidio, la violencia y el tráfico de drogas, así como para prevenir enfrentamientos y detener a los principales generadores de violencia en la entidad.

Además, el plan incluye la participación de mil 781 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes reforzarán las labores de inteligencia, patrullaje y vigilancia en zonas estratégicas.

Con este operativo, el gobierno federal busca recuperar el control territorial en Michoacán, reducir los índices delictivos y fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas por la violencia. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

