Frijoleros advierten que no se moverán; temen desalojo en Plaza de Armas previo al festival

ZACATECAS, ZAC.- A 10 días de manifestaciones de productores de frijol en la capital de Zacatecas y tras romperse la mesa de negociaciones con autoridades, este sábado creció la tensión debido a que los inconformes dijeron temer un posible desalojo por parte del gobierno estatal, mientras reiteraron que no retirarán la maquinaria agrícola ni el plantón instalado en Plaza de Armas, donde por la noche se contempla un concierto para la inauguración del Festival Cultural de Zacatecas. Desde hace dos días, los productores se apostaron afuera de Palacio de Gobierno con tractores y campamentos colocados en la explanada como medida de presión para exigir respuesta de autoridades estatales y federales a sus demandas vinculadas con el programa de acopio y el “Precio de garantía”.

Las movilizaciones iniciaron hace 10 días con bloqueos de vialidades; posteriormente acudieron al Congreso de Zacatecas, donde fueron escuchados en tribuna, y desde hace dos días mantienen el plantón en el centro de la ciudad, de acuerdo con el recuento de los propios manifestantes. Los productores han denunciado públicamente que en los centros de acopio operados por el gobierno federal se habría beneficiado “al coyotaje” y señalaron que pequeños productores quedaron fuera del programa, por lo que exigen que se compre frijol a sus agremiados.

La tensión aumentó desde el mediodía del viernes, luego de que se instaló una mesa de negociación entre autoridades y una comisión de productores que se prolongó por cerca de ocho horas, pero por la noche la reunión se rompió sin acuerdos, según ambas partes. En un video difundido por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, acompañado del subsecretario Omar Carrera, el funcionario sostuvo que la comisión de productores se levantó de la mesa sin firmar acuerdos que, aseguró, ya se habían concretado con participación federal. Señaló que el programa de acopio es competencia federal y que el gobierno estatal actuó como intermediario para que asistiera Ángel Olais Ávila, responsable de los centros de acopio de Alimentación para el Bienestar.

Reyes Mugüerza afirmó que, durante la reunión, parte de los líderes —a quienes identificó como Isaías y Abraham Castro Trejo— plantearon como demanda el acopio de 730 toneladas para sus agremiados y la entrega de 10 mil costales, y aseguró que el funcionario federal aceptó esas peticiones y firmó una minuta; sin embargo, señaló que tras la salida del representante federal, los manifestantes desconocieron lo acordado y elevaron su exigencia a 150 mil costales y el acopio de cuatro mil toneladas. En ese contexto, dijo que dos legisladores de Morena, José Narro Néspedes y Alfonso Ramírez Cuéllar, habrían intervenido en el programa, según lo expuesto en la reunión. Por su parte, los productores en plantón sostuvieron que no se establecieron acuerdos porque, dijeron, no recibieron una respuesta real a sus demandas, y afirmaron contar con apoyo ciudadano mediante alimentos y víveres. Indicaron que la mesa quedó abierta, pero que este sábado no han sido buscados para reanudar las negociaciones, y señalaron que reforzaron el plantón ante el temor de un desalojo, al tiempo que reiteraron que no se retirarán de Plaza de Armas.

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