ASF pone en la mira a 23 alcaldes de Yucatán por irregularidades

MÉRIDA, YUC.- De 26 alcaldes fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Yucatán, 23 presentaron irregularidades, ya sea por falta de documentación o por posibles indicios de malversación de fondos, por lo que fueron advertidos de que deberán solventar las inconsistencias o enfrentar denuncias ante autoridades penales. De acuerdo con la información difundida, únicamente tres ediles resultaron sin observaciones, mientras que el resto permanecerá bajo indagación de la ASF en tanto se esclarece el uso y destino de los recursos revisados.

Además de las revisiones federales, los municipios señalados también deberán ser auditados por la Auditoría Superior de Yucatán (ASY), como parte de un proceso adicional de fiscalización a nivel estatal. En ese contexto, diputados locales de Morena, Naomi Peniche y Daniel González Quintal, plantearon la necesidad de “endurecer” las leyes para evitar que se repitan presuntos “saqueos” de recursos públicos, al considerar que las observaciones apuntan a fallas en el manejo y control del gasto. “Es intolerable que los alcaldes actúen con irresponsabilidad en el uso y manejo de fondos públicos”, advirtió la legisladora Naomi Peniche al referirse a los resultados de la fiscalización.

Por su parte, Daniel González Quintal señaló que solicitarán a la Auditoría Superior de Yucatán que profundice la investigación en torno a los alcaldes observados, con el objetivo de ampliar el alcance de la revisión y determinar responsabilidades. Las autoridades fiscalizadoras prevén que los municipios observen los procedimientos de solventación previstos, a fin de aclarar la documentación faltante o justificar el ejercicio del gasto, mientras continúan las indagatorias sobre posibles irregularidades.

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