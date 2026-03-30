Frijoleros en Zacatecas acuerdan venta de mil 500 toneladas a precio de garantía

ZACATECAS, ZAC.- Luego de dos semanas de manifestaciones, productores de frijol en Zacatecas alcanzaron acuerdos con autoridades, por lo que este lunes comenzó la recepción de documentación de 300 campesinos que podrán vender, en conjunto, mil 500 toneladas en centros de acopio de Alimentación para el Bienestar, con pago a precio de garantía de 27 pesos por kilo. El proceso inició con la revisión de expedientes de cada productor, con el objetivo de validar el cumplimiento de requisitos y evitar el intermediarismo, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos alcanzados tras las protestas.

Las movilizaciones comenzaron el 16 de marzo y escalaron con bloqueos viales y tomas de edificios, además de una protesta en la tribuna del Congreso de Zacatecas, hasta derivar en un plantón en la Plaza de Armas, donde se realizan los principales conciertos del Festival Cultural de Zacatecas. Durante ese plantón, la Plaza de Armas permaneció ocupada por productores y maquinaria agrícola, y la inauguración del festival y el concierto de la banda Revisiting Creedence se llevaron a cabo en ese entorno, según lo reportado durante las jornadas de protesta.

El domingo, tras horas de negociaciones, se firmó un acuerdo ante notario público mediante el cual el gobierno federal se comprometió a recibir mil 500 toneladas de frijol en los centros de acopio, y a iniciar desde el lunes la revisión documental de los solicitantes. Con el esquema pactado, los 300 productores podrán entregar hasta cinco toneladas cada uno, conforme al volumen total acordado para comercializarse mediante el programa. Las autoridades prevén continuar con la integración y validación de expedientes para que las entregas se realicen bajo las condiciones establecidas, mientras los productores señalaron que el acuerdo atiende su demanda de acceso directo al precio de garantía.

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