Frijoleros vuelven a bloquear Zacatecas y advierten más protestas por cupos de acopio federal

ZACATECAS, ZAC.- Este lunes, por sexta ocasión, productores de frijol retomaron bloqueos de vialidades en la capital de Zacatecas, mientras otras organizaciones campesinas y magisteriales realizaron protestas en distintas dependencias estatales y federales; los frijoleros advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener respuesta. La manifestación más visible fue encabezada por los líderes frijoleros Isaías Castro y Rubén Hernández, del municipio de Villa de Cos, quienes exigen a autoridades federales que, antes de que concluya el programa de acopio, les reciban sus cosechas en los centros operados por la federación, donde se paga a 27 pesos el kilo.

Desde temprana hora, los manifestantes trasladaron tractores para bloquear el bulevar Héroes de Chapultepec, principal arteria vial del tramo metropolitano Zacatecas-Guadalupe, y colocaron costales de frijol en la zona para impedir la circulación. Los productores señalaron que no respaldan a personajes políticos ni actúan como intermediarios, y afirmaron que salieron a manifestarse porque pequeños productores han sido excluidos del programa; pidieron que al menos se les permita vender cinco toneladas, al argumentar que se modificó la regla de operación que antes permitía entregar hasta 15 toneladas por productor.

Rubén Hernández sostuvo que aceptaron la reducción, pero insistió en que requieren margen para cubrir deudas y preparar el ciclo primavera-verano 2026-2027. “Ya queremos un respiro nada más (...) Todos teníamos la esperanza de entregar 15 toneladas que permitía cubrir un poquito nuestras deudas y prepararnos para trabajar este nuevo ciclo primavera-verano 2026-2027 (...) Les aceptamos que bajaran (el cupo), porque el hambre nos trae de la chingada, porque andamos apretados, traemos el cuello que ya no aguantamos, la gente que tiene deudas, que debe letras de sus tractores ¡pobres!, ya están pagando intereses moratorios”, dijo. Los frijoleros atribuyeron el cambio de regla a Ángel Olais Ávila, jefe de la Unidad Operativa de Alimentación para el Bienestar, a quien acusaron de “crear una ‘mafia y una red de corrupción’” en los centros de acopio para beneficiar al intermediarismo, y pidieron al gobierno federal intervenir para frenar esa situación.

También reclamaron que el gobernador David Monreal no intervenga a favor de los pequeños productores. “Conocemos a David, me extraña que ahora nos esté dejando solos (...) nos duele sinceramente que no nos dé la mano ahora que tanto lo necesitamos, ya es tiempo que salga y nos dé la cara y nos diga si no está a favor del campo y los productores como antes nos decía (...) sino, pues, nos vemos allá en la fiesta del 2027”, advirtieron. En paralelo, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), afín al diputado federal José Narro Céspedes, acudió a las oficinas de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal junto con personal de los Cendis, para demandar que se reciba frijol en los centros de acopio y el pago de un apoyo federal que, aseguraron, se les adeuda desde hace varios meses. Otro grupo, la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ), llevó tractores a instalaciones de Conagua y de la Secretaría de Agricultura para exigir regularización de concesiones e incorporación de 500 solicitudes al Programa Especial de Energía para el Campo; advirtió que, si este martes no hay respuesta, iniciarán bloqueos de carreteras federales. Además, un grupo del magisterio de la Escuela Normal Rural de Francisco R. Murgía, “Nieves”, tomó el edificio de la Secretaría de Educación de Zacatecas y señaló que mantiene las instalaciones ocupadas desde hace 15 días por demandas vinculadas con claridad en convocatorias de ingreso y promoción docente.

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