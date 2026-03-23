Persisten diferencias por Plan B electoral; PT y Jucopo del Senado mantienen desacuerdo

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/ 23 marzo 2026
    Persisten diferencias por Plan B electoral; PT y Jucopo del Senado mantienen desacuerdo
    Mientras el PT insiste en sacar la consulta de 2027, la Jucopo admite que, sin consenso, el dictamen podría ir al pleno hasta Pascua. ESPECIAL
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por El Universal

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La negociación entre Morena y sus aliados volvió a tensarse en el Senado por el calendario de la revocación de mandato incluido en el plan

CDMX.- Tras una nueva reunión entre el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, y la dirigencia del Partido del Trabajo (PT), se mantuvo el desacuerdo en torno al Plan B de la reforma electoral.

Al salir del encuentro, el líder del PT, Alberto Anaya, afirmó que el punto central sigue siendo la fecha de la revocación de mandato prevista en la propuesta. “El partido está claro, el tema de debate de fondo es la fecha (de revocación de mandato) y son temas que se están revisando”, declaró.

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Mier Velazco reconoció que, ante la falta de consenso, la discusión del dictamen podría aplazarse y llegar al pleno hasta la semana de Pascua “a más tardar”, mientras continúan los ajustes derivados de la revisión del documento.

En los reportes del día se señaló que la iniciativa plantea que la consulta de revocación pueda realizarse en junio del tercer o cuarto año de gobierno; sin embargo, el PT ha expresado que no está de acuerdo con que se ubique en el tercer año por la coincidencia con el proceso electoral de 2027.

Anaya reiteró su demanda de modificar el proyecto para retirar la posibilidad de que la revocación se lleve a cabo en 2027, al considerar que empatarla con las elecciones intermedias mantiene la disputa dentro del bloque oficialista.

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Por su parte, Mier sostuvo que ese punto no estaba a debate, en línea con lo expresado por la Presidencia, y señaló que el dictamen se revisa junto con las comisiones dictaminadoras, que han recibido observaciones de distintos sectores sobre la técnica jurídica y el contenido del texto.

La ruta legislativa quedó condicionada a la conclusión del dictamen en comisiones y a la construcción de acuerdos para reunir los votos necesarios, por lo que el calendario de discusión seguirá sujeto a la negociación entre Morena y sus aliados.

Del lado de Morena en el Senado, Mier reconoció que, por la falta de acuerdos, la discusión del dictamen en el pleno podría aplazarse y pasar hasta la semana de Pascua, “a más tardar”, según versiones coincidentes.

El motivo del choque está ligado a que el Plan B contempla que la consulta de revocación pueda realizarse en junio del tercer o cuarto año de gobierno, y el PT se opone a que se coloque en el tercer año, lo que la empataría con la elección de 2027.

En paralelo, también se reportó que la presidenta Claudia Sheinbaum promovió un acuerdo político con sus aliados (PVEM y PT) para cerrar filas en torno al Plan B, aunque se reconoce que persisten diferencias, especialmente por el tema de la revocación.

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