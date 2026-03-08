‘Fue mi papá’, ‘fue mi maestro’: jóvenes narran violencia que comenzó cuando eran niñas

CDMX.- Para varias jóvenes de entre 20 y 27 años, la violencia contra las mujeres no comenzó en la adultez, sino en la infancia y la adolescencia. Sus testimonios ubican las primeras experiencias en la familia, la escuela, la calle y entornos cercanos.

Los relatos coinciden en un punto: muchas de estas situaciones no fueron identificadas como violencia en el momento en que ocurrieron. En varios casos, el reconocimiento llegó años después, al hablar del tema o recibir información sobre violencia de género.

Marisela Giles, de 26 años, recordó que tenía ocho años cuando fue abusada sexualmente por su papá biológico. “Hasta los 14 años me di cuenta que eso había sido una agresión. Sentía que algo no estaba bien, ya después me llené de coraje”, comentó.

Dijo que no hubo consecuencias legales porque ocultó lo ocurrido al no saber cómo externarlo a sus familiares. “Hasta que tuve mi primer novio, a los 18 años, que me dio la confianza de decirle a alguien todo lo que había pasado. Al otro día le dije a mi familia, mis primos, mis tíos, tías y mi mamá. Mi mamá me dijo que sí me creía, pero a pesar de eso se fue a vivir con él”, relató.

Sobre un intento de atención psicológica en 2019, Marisela señaló que no se sintió apoyada. “Solo me comentó que las personas hacen cosas y no tiene nada que ver contigo, pospuse las emociones y no pasó nada seguí con mi vida normal”, dijo.

Karen, de 22 años, recordó que la primera vez que sufrió violencia fue a los 10 años, en cuarto de primaria, por su profesor. “Tuve un profesor que decía que las niñas no podíamos ser buenas en matemáticas por ser mujeres. Tenía tendencias de acosar a las niñas, era un maestro muy violento”, comentó.

Relató que fue a los 18 años cuando recordó ese momento durante una plática sobre violencia, mientras cursaba el bachillerato. “Ese suceso vino a mi memoria. Sentí raro al darme cuenta que era violencia y que eso me afectó, me di cuenta que sí marcó un antes y después en cómo me sentía segura ante dar mi opinión en clases”, externó.

Johana Morales, de 20 años, contó que a los 15 años sufrió por primera vez acoso en las calles, el cual se incrementó conforme iba creciendo. “Desde el acoso, el chiflido y los tocamientos en la calle, en el transporte público”, relató, y añadió que a esto se está sumando la violencia digital: “En las redes sociales, hay una cantidad de fotos de miembros que envían los hombres. Es grotesco. No puedes subir una foto en traje de baño porque empieza el acoso”.

Johana también mencionó situaciones cotidianas en su casa vinculadas a roles de género. “Mi papá no tiene que recoger ni su plato sino yo por ser mujer”, dijo. En un sentido similar, Keny Zavala, de 27 años, recordó que desde alrededor de los siete años en su hogar se le asignaron responsabilidades de cuidado hacia su hermano. “Desde casa como a los 7 años, tenía que cuidar a mi hermano o atenderlo. Cuando no lo hacía, recibía reproches. Me decían que era mala hermana por no atenderlo, que era mi responsabilidad”, narró, y agregó que durante años lo asumió como normal, hasta que a los 25 años logró identificarlo.