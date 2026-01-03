Francia y Ecuador aplauden la captura de Nicolás Maduro por los Estados Unidos
Los presidentes de Francia y Ecuador publicaron su apoyo político a favor del opositor electo Edmundo González Urrutia
El 3 de enero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por los Estados Unidos, el dirigente federal de Francia, Emmanuel Macron, y el de Ecuador, Daniel Noboa, aclamaron el operativo contra el régimen chavista.
Mientras algunos países, como México y Colombia, condenaron el intervencionismo de los Estados Unidos al territorio de Venezuela, otros han aplaudido la presunta finalización del régimen chavista en el territorio.
Por ello, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló lo siguiente en una publicación de X: ‘la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano’.
Dentro de su publicación, detalló que estaba a favor que el siguiente mandatario debía ser el candidato electo del 2024, Edmundo González Urrutia.
Por igual, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reclamó que el nuevo mandatario de Venezuela debía ser el opositor, y candidato electo, Edmundo González Urrutia.
Las autoridades de Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, comentó lo siguiente ‘valora las acciones que permitan al pueblo venezolano recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, así como un futuro de paz, respeto a los derechos humanos, desarrollo y prosperidad’.
Agregó ‘Ecuador espera la pronta reinserción de Venezuela entre las democracias plenas de la región, con el ejercicio del mandato constitucional de las autoridades legítimamente electas en 2024’.
Por su parte, el ministro francés de Exteriores sí condenó, horas antes de las declaraciones del presidente, a la intervención de los Estados Unidos en Venezuela ‘infringe el principio de no recurrir a la fuerza en el que se basa el derecho internacional’.