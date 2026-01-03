Francia y Ecuador aplauden la captura de Nicolás Maduro por los Estados Unidos

El 3 de enero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por los Estados Unidos, el dirigente federal de Francia, Emmanuel Macron, y el de Ecuador, Daniel Noboa, aclamaron el operativo contra el régimen chavista.

Mientras algunos países, como México y Colombia, condenaron el intervencionismo de los Estados Unidos al territorio de Venezuela, otros han aplaudido la presunta finalización del régimen chavista en el territorio.

Por ello, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló lo siguiente en una publicación de X: ‘la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano’.