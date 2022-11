Fuerzas Armadas podrán seguir en labores de seguridad pública, determina la SCJN

Este día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las Fuerzas Armadas podían permanecer en las calles en labores de seguridad pública.

La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que el nivel de criminalidad que vive el país es agobiante y que eso es lo que tomó en cuenta el constituyente permanente para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir.

“Además, este instrumento normativo permite que las tareas desplegadas por los elementos castrenses en labores de seguridad pública se desarrollen en un estado de legalidad y no de hecho, lo cual constituye un avance en la intervención ordenada y efectiva de las fuerzas armadas dentro de este ámbito de acuerdo con lo previsto en la disposición constitucional transitoria a la que me he referido”, añadió.

El proyecto de Ríos obtuvo ocho votos totalmente a favor, uno parcialmente a favor -del ministro Alberto Pérez Dayán, y dos totalmente en contra.

A favor los ministros Loretta Ortiz Alhf, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Mario Pardo Rebolledo, Norma Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar.

El voto del ministro Pérez fue en lo general a favor, pero por la invalidez de algunos puntos del acuerdo.

En contra votaron los ministros Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá.