Funcionarios de Sinaloa acusados en EU: estas son las penas que podrían enfrentar

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/ 29 abril 2026
    Funcionarios de Sinaloa acusados en EU: estas son las penas que podrían enfrentar
    Un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos reveló cargos contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Foto: Archivo

Las acusaciones incluyen delitos graves que podrían derivar en sentencias de hasta cadena perpetua.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dio a conocer un caso que ha generado impacto tanto en México como a nivel internacional. Diez funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa fueron acusados formalmente por su presunta relación con el crimen organizado, en particular con una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el documento, entre los señalados se encuentran figuras clave de la política estatal, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra, lo que eleva la relevancia del caso y sus posibles implicaciones en el ámbito institucional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ruben-rocha-moya-podria-enfrentar-cadena-perpetua-en-estados-unidos-por-presuntos-vinculos-con-los-chapitos-DE20356984

¿De qué se les acusa a los funcionarios de Sinaloa?

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados habrían participado en una red de narcocorrupción y abuso de poder. Según las acusaciones, utilizaron sus cargos públicos para facilitar actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Entre los principales señalamientos destacan:

1. Conspiración para importar sustancias como fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína

2. Protección a integrantes del crimen organizado, particularmente a la facción conocida como “Los Chapitos”

3. Filtración de información confidencial sobre operativos de seguridad

4. Uso de fuerzas policiales para resguardar cargamentos de droga

Además, el documento señala que existieron presuntos actos de violencia extrema, incluyendo secuestros, tortura y homicidio, lo que agrava la naturaleza de los cargos.

$!Diez funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa fueron acusados formalmente.
Diez funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa fueron acusados formalmente. Foto: Archivo

Las sentencias que podrían enfrentar

Las consecuencias legales para los acusados son severas y están determinadas por la legislación estadounidense. Aunque aún no hay una sentencia definitiva, las penas previstas son de alto impacto.

Penas de 40 años a cadena perpetua

Nueve de los diez acusados enfrentan cargos que podrían derivar en condenas que van de 40 años de prisión hasta cadena perpetua. Estos incluyen delitos como:

1. Conspiración para el narcotráfico internacional

2. Posesión y uso de armas de alto poder

3. Relación con organizaciones criminales

Estas sanciones reflejan la gravedad de los delitos imputados, especialmente por su alcance internacional y su impacto en la seguridad pública.

Cadena perpetua obligatoria

Uno de los acusados, identificado como excomandante, enfrenta una cadena perpetua obligatoria. Esta pena responde a cargos adicionales, entre ellos el secuestro con resultado de muerte de una fuente vinculada a la DEA.

Este tipo de condena es una de las más severas dentro del sistema judicial estadounidense y se aplica en casos donde se comprueba la participación directa en delitos de alto impacto.

Un caso en proceso: presunción de inocencia

A pesar de la magnitud de las acusaciones, es importante subrayar que todos los implicados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio. Las investigaciones continúan y será un juez federal quien determine la responsabilidad penal y las sentencias correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/acusa-eu-a-rocha-moya-y-a-nueve-funcionarios-senalan-pacto-con-el-cartel-de-sinaloa-JE20356285

Implicaciones del caso

Este caso pone en el centro del debate la relación entre instituciones públicas y crimen organizado, así como los mecanismos de cooperación internacional en materia de justicia. También evidencia el alcance de las autoridades estadounidenses en la persecución de delitos que impactan su territorio, incluso cuando involucran a funcionarios extranjeros.

Más allá de las resoluciones judiciales que puedan surgir, el proceso marca un precedente relevante en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción a nivel internacional.

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Rubén Rocha Moya

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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