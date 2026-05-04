Gabinete llega a Palacio tras solicitud de extradición contra Rocha

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes una reunión con integrantes de su gabinete legal y ampliado en sus oficinas de Palacio Nacional, programada a partir de las 13:30 horas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue una de las funcionarias convocadas al encuentro, de acuerdo con la información difundida sobre la reunión del gabinete federal.

Los secretarios Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, y Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, arribaron a Palacio Nacional en un convoy a las 13:33 horas, luego de llegar desde Culiacán. El almirante Raymundo Morales también llegó minutos después al recinto federal, como parte de la presencia de funcionarios convocados a la reunión encabezada por la mandataria.

La reunión se realiza en medio de una coyuntura política marcada por la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve servidores públicos de esa entidad. La agenda del gobierno federal se mantiene enfocada en la revisión de temas de seguridad y coordinación institucional, luego de que funcionarios del gabinete de seguridad acudieron al encuentro en Palacio Nacional.

El gobierno federal no informó de inmediato los acuerdos derivados de la reunión, mientras la presencia del gabinete legal y ampliado quedó vinculada al seguimiento de asuntos prioritarios para la administración.

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