CDMX permanece en Fase 1 de la Contingencia Ambiental: Conoce las medidas de prevención

México
/ 9 enero 2026
    CDMX permanece en Fase 1 de la Contingencia Ambiental: Conoce las medidas de prevención
    La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. CUARTOSCURO

La CAMe exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con una calidad del aire prevista de Mala a Muy Mala, debido a condiciones meteorológicas adversas que favorecen la acumulación de contaminantes, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Con fundamento en los Programas para Prevenir y Atender Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes, emitidos por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la CAMe señaló que continuará activa la Fase I, junto con todas sus disposiciones.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudad de México activa Fase 1 de la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, los modelos de pronóstico indican que persistirá un sistema de alta presión en el centro del país, acompañado de escasa nubosidad, alta radiación solar, estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y vientos débiles. Este conjunto de factores impedirá la adecuada dispersión de contaminantes y favorecerá la formación de ozono.

ESTAS SON LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES OFICIALES PARA LA POBLACIÓN

La CAMe exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente a infantes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Se recomienda no realizar actividades cívicas, culturales, recreativas ni ejercicio al aire libre en ese horario. Asimismo, deberán suspenderse las actividades organizadas por instituciones públicas o privadas y posponerse eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. También se aconseja no fumar, particularmente en espacios cerrados.

$!CORTESÍA
CORTESÍA

La población puede mantenerse informada sobre la calidad del aire a través de la aplicación “Aire”, el sitio www.aire.cdmx.gob.mx, la cuenta de X @Aire_CDMX o el teléfono 55 5278 9931, extensión 1.

ACCIONES PARA REDUCIR LAS EMISIONES

Para disminuir la generación de contaminantes, se recomienda facilitar y mantener el trabajo a distancia, así como realizar compras y trámites en línea para reducir traslados. También se sugiere evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y productos con solventes.

Asimismo, se aconseja cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, sin continuar el llenado una vez liberado el seguro de la pistola; revisar y reparar fugas de gas doméstico; y reducir el consumo de combustibles en el hogar, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y utilizando recipientes con tapa al cocinar.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a 936 animales del Refugio Franciscano en CDMX por presunto maltrato

RESTRICCIONES EN CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Como parte de la Fase I, este viernes 9 de enero de 2026 deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas:

* Vehículos particulares con holograma de verificación 2.

* Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

* Vehículos con holograma “00” y “0”, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

* Vehículos sin holograma de verificación, incluidos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico o placas foráneas, a los que se aplican las mismas restricciones que al holograma 2.

* El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en PAR.

* Vehículos de carga local o federal, que dejarán de circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.

* Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que tengan restricción conforme a los criterios anteriores, los cuales deberán suspender su circulación de 10:00 a 22:00 horas.

Temas


Contaminación
Contaminación Ambiental
Contaminación Del Aire

Localizaciones


CDMX

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
El hombre fue sentenciado a más de 51 años de prisión por haber dado muerte a su pareja sentimental, en Nuevo León

Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.

INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Desde enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben estar registradas y vinculadas a una persona identificada. La medida también aplica a celulares usados por niñas, niños y adolescentes.

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp.

Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León