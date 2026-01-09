CDMX permanece en Fase 1 de la Contingencia Ambiental: Conoce las medidas de prevención
La CAMe exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas
Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con una calidad del aire prevista de Mala a Muy Mala, debido a condiciones meteorológicas adversas que favorecen la acumulación de contaminantes, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
Con fundamento en los Programas para Prevenir y Atender Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes, emitidos por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la CAMe señaló que continuará activa la Fase I, junto con todas sus disposiciones.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, los modelos de pronóstico indican que persistirá un sistema de alta presión en el centro del país, acompañado de escasa nubosidad, alta radiación solar, estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y vientos débiles. Este conjunto de factores impedirá la adecuada dispersión de contaminantes y favorecerá la formación de ozono.
ESTAS SON LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES OFICIALES PARA LA POBLACIÓN
La CAMe exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente a infantes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
Se recomienda no realizar actividades cívicas, culturales, recreativas ni ejercicio al aire libre en ese horario. Asimismo, deberán suspenderse las actividades organizadas por instituciones públicas o privadas y posponerse eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. También se aconseja no fumar, particularmente en espacios cerrados.
La población puede mantenerse informada sobre la calidad del aire a través de la aplicación “Aire”, el sitio www.aire.cdmx.gob.mx, la cuenta de X @Aire_CDMX o el teléfono 55 5278 9931, extensión 1.
ACCIONES PARA REDUCIR LAS EMISIONES
Para disminuir la generación de contaminantes, se recomienda facilitar y mantener el trabajo a distancia, así como realizar compras y trámites en línea para reducir traslados. También se sugiere evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y productos con solventes.
Asimismo, se aconseja cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, sin continuar el llenado una vez liberado el seguro de la pistola; revisar y reparar fugas de gas doméstico; y reducir el consumo de combustibles en el hogar, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y utilizando recipientes con tapa al cocinar.
RESTRICCIONES EN CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Como parte de la Fase I, este viernes 9 de enero de 2026 deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas:
* Vehículos particulares con holograma de verificación 2.
* Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
* Vehículos con holograma “00” y “0”, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.
* Vehículos sin holograma de verificación, incluidos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico o placas foráneas, a los que se aplican las mismas restricciones que al holograma 2.
* El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en PAR.
* Vehículos de carga local o federal, que dejarán de circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.
* Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que tengan restricción conforme a los criterios anteriores, los cuales deberán suspender su circulación de 10:00 a 22:00 horas.