CDMX permanece en Fase 1 de la Contingencia Ambiental: Conoce las medidas de prevención

Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con una calidad del aire prevista de Mala a Muy Mala, debido a condiciones meteorológicas adversas que favorecen la acumulación de contaminantes, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Con fundamento en los Programas para Prevenir y Atender Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes, emitidos por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la CAMe señaló que continuará activa la Fase I, junto con todas sus disposiciones.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, los modelos de pronóstico indican que persistirá un sistema de alta presión en el centro del país, acompañado de escasa nubosidad, alta radiación solar, estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y vientos débiles. Este conjunto de factores impedirá la adecuada dispersión de contaminantes y favorecerá la formación de ozono.

ESTAS SON LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES OFICIALES PARA LA POBLACIÓN

La CAMe exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente a infantes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Se recomienda no realizar actividades cívicas, culturales, recreativas ni ejercicio al aire libre en ese horario. Asimismo, deberán suspenderse las actividades organizadas por instituciones públicas o privadas y posponerse eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. También se aconseja no fumar, particularmente en espacios cerrados.