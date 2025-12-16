Gertz Manero al servicio exterior; gobierno espera aval diplomático

/ 16 diciembre 2025
    Gertz Manero al servicio exterior; gobierno espera aval diplomático
    Alejandro Gertz Manero concluyó su gestión como fiscal general de la República el pasado 27 de noviembre de 2025. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La presidenta señaló que el nombramiento del exfiscal general como representante diplomático depende del aval del país receptor

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal se mantiene a la espera del beneplácito del país receptor para concretar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República, como embajador de México, lo cual podría definirse en los próximos días.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que será hasta recibir este aval diplomático cuando se dé a conocer de manera oficial el país al que será enviado Gertz Manero, conforme a los procedimientos establecidos en materia de relaciones exteriores.

Estamos en espera del beneplácito y, en cuanto se tenga, podremos informar a qué país será enviado. Es el procedimiento habitual y confiamos en que en los próximos días ya se conozca”, señaló Sheinbaum.

Alejandro Gertz Manero concluyó su gestión como fiscal general de la República el pasado 27 de noviembre de 2025, tras permanecer al frente de la institución desde 2019, periodo en el que encabezó investigaciones de alto perfil y procesos relevantes para el sistema de procuración de justicia.

El Senado de la República aprobó su renuncia con 72 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención, dando por concluido su encargo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras la salida de Gertz Manero, Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia, quedó como encargada del despacho de la FGR, en tanto se define el proceso para el nombramiento del nuevo titular del organismo autónomo.

Sheinbaum reiteró que el eventual nombramiento de Gertz Manero como embajador se apega a la normatividad diplomática, y subrayó que el anuncio oficial se realizará únicamente cuando el país receptor emita el beneplácito correspondiente. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

