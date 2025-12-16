Remueven de Aduanas a jefe antihuachicol

El director de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, fue separado de su cargo y ya no labora para esa dependencia, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que la decisión de separarlo del cargo fue tomada por el titular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Maya: miles de millones invertidos y números rojos al cumplir dos años

“Ya no trabaja en Aduanas”, dijo la mandataria federal.

Representantes de medios de comunicación cuestionaron a Sheinbaum los motivos de la salida de Márquez Hernández, a lo que contestó que se trató de una determinación interna.

Luego se le preguntó si la separación tiene relación con las investigaciones que se siguen por huachicol fiscal y la implicación de Aduanas y respondió que no tienen vínculo.

“No, el director de Aduanas fue el que tomó la decisión”, reiteró.

La Presidenta argumentó que, por ahora, no existe ningún señalamiento formal contra Márquez Hernández por irregularidades administrativas o delitos.

“No hay nada en este momento que pudiera decirse, tanto de Anticorrupción o de la Fiscalía, que hubiera alguna decisión de delito en particular”, señaló.

“Cualquier servidor público, si hay algún señalamiento de que esté involucrado o tiene algo que ver con algún tema, irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, dijo.

La Presidenta dijo que, si se llegaran a encontrar elementos de carácter penal, se turnaría el caso a la Fiscalía General de la República.

“Si en su revisión encuentra que hay algún problema que tenga que ver con lo penal, lo denuncia directamente en la Fiscalía General de la República”, añadió.

En ese sentido, la mandataria federal ratificó que en su Gobierno no se protege a funcionarios señalados por irregularidades.

“Nosotros no somos tapadera de nadie, nosotros actuamos con honestidad y con responsabilidad”, dijo.

Alex Tonatiuh Márquez Hernández era el encargado de investigar, al interior de Aduanas, los casos de operaciones de comercio exterior, incluido el huachicol fiscal.

En diciembre se informó que el Gobierno de Estados Unidos le revocó su visa, por lo que no puede ingresar a territorio estadounidense.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que Márquez Hernández reportó en su declaración patrimonial una colección de relojes de lujo con un valor de 7.7 millones de pesos.