Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’

Sheinbaum detalló posteriormente dichos principios: “Respeto a la soberanía y a la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; colaboración sin subordinación y respeto a la soberanía nacional”.

“Amigas y amigos, durante este año hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos poniendo nuestros principios al frente. Llegamos a un entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio cuatro principios claros ” , señaló.

Durante su intervención, la mandataria destacó el rumbo que mantiene la relación bilateral con Estados Unidos, al asegurar que su administración ha logrado establecer un diálogo basado en principios y respeto mutuo. Según expuso, a lo largo del último año se alcanzó un entendimiento en materia de seguridad sustentado en cuatro ejes.

Este día, el Zócalo capitalino fue sede del mitin denominado ‘7 Años de Transformación’, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , quien dirigió un mensaje centrado en los avances recientes del país y en la política exterior con Estados Unidos, a un día de haber sostenido una reunión en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump , y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney .

CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA LA SOBERANÍA DE MÉXICO ANTE FUERZAS ECTRANJERAS

Enfatizó que el compromiso de protección a la soberanía mexicana quedó plasmado en la Constitución tras la aprobación de la reforma al artículo 40.

“Para dejarlo claro, envié y fue aprobada en la Constitución la reforma al artículo 40 en donde se dice claramente: ‘El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que le sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. En pocas palabras, México es un país libre, independiente y soberano’”, afirmó desde el templete.

La presidenta continuó: “No somos colonia ni protectorado de nadie”.

SHEINBAUM SEÑALA QUE RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL SE MANTENDRÁ

Respecto a los vínculos económicos con Estados Unidos, Sheinbaum expresó confianza en la permanencia de la relación comercial.

“Por otro lado, en nuestra relación comercial estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”, indicó durante su mensaje.

CLAUDIA SHEINBAUM MANDA MENSAJE A MIGRANTES MEXICANOS: ‘SIEMPRE LOS APOYAREMOS’

La mandataria también dedicó parte de su discurso a la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, a quienes llamó “héroes y heroínas de la patria”. Dirigiéndose a ellos, agregó: “Siempre los apoyaremos y defenderemos. No solo ayudan a sus familias, sino que son necesarios para el desarrollo de nuestro vecino país”.

CLAUDIA SHEINBAUM SE REÚNE CON TRUMP Y CARNEY EN WASHINGTON TRAS SORTEO DE LA FIFA

El discurso de esta tarde se dio después de la reunión que sostuvo el día previo en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, encuentro del cual informó a través de sus redes sociales.

“En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”, escribió la titular del Ejecutivo Federal.

De acuerdo con Sheinbaum, la conversación se centró tanto en la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá sedes en los tres países, como en la colaboración económica regional. “Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, expresó tras el encuentro realizado en el John F. Kennedy Center. Su mensaje estuvo acompañado por dos fotografías del momento.