GI reporta playas limpias tras derrame en Golfo; recolectan más de 700 toneladas de contaminante

CDMX.- El Grupo Interinstitucional (GI) para atender el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México informó que, como resultado de acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento, las playas del litoral se encuentran limpias y se mantiene el control de la contaminación. En un comunicado, el GI indicó que se han atendido 39 playas, que representan más de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en zonas de Veracruz y Tamaulipas.

El grupo, integrado por Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de autoridades estatales y municipales, detalló que hasta el momento se han recolectado más de 700 toneladas de contaminante. Sobre las acciones en altamar, precisó que se han recuperado 40 toneladas de contaminante con el objetivo de evitar el arribo de hidrocarburos a las playas y atender de manera oportuna las zonas impactadas.

El GI añadió que, derivado de la activación del Plan Nacional de Contingencias y de los planes locales correspondientes, se han sostenido labores de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación para avanzar en la recuperación del entorno costero. De manera paralela, el grupo informó que en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, continúan trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para inspección submarina, con el propósito de atender el fenómeno desde su origen. De acuerdo con el reporte, se ha logrado contener la dispersión del hidrocarburo y avanzar significativamente en la limpieza del litoral, con vigilancia permanente ante posibles recales intermitentes.

El GI señaló que las autoridades ambientales, a través de la ASEA y la Profepa, mantienen acciones de supervisión, verificación e integración de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen del incidente y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable.

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