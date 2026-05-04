Gobernador de Hidalgo respalda licencia de Rocha ante señalamientos de EU

CDMX.- Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, calificó como “un acto de decencia” la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador de Sinaloa, luego de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El mandatario hidalguense habló sobre el caso después de encabezar una entrega de patrullas para personal policial, donde fue cuestionado sobre la separación temporal de Rocha Moya.

Menchaca Salazar afirmó que la decisión del gobernador sinaloense refleja disposición para enfrentar un momento complejo, tanto en el ámbito personal como en el institucional. “Se requiere altura de miras, civismo y la voluntad de afrontar una situación complicada”, expresó el gobernador de Hidalgo al referirse a la licencia solicitada por Rocha Moya.

El mandatario estatal llamó a la unidad dentro del movimiento político en el poder y destacó la importancia de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las críticas de sectores opositores. “Aquí se trata de que le vaya bien a México, no de apostar al fracaso de un gobierno”, sostuvo Menchaca Salazar al plantear que el debate político no debe afectar la conducción del país.

El gobernador de Hidalgo recordó que tuvo relación con Rocha Moya durante su paso por el Senado, donde ambos compartieron labores legislativas y el sinaloense presidió la Comisión de Educación. Menchaca Salazar expresó su deseo de que Rubén Rocha Moya pueda esclarecer los señalamientos en su contra y salir adelante, al tiempo que afirmó que la transformación del país requiere cohesión, responsabilidad y compromiso colectivo. Con información de La Jornada

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