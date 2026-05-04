Gobernador de Hidalgo respalda licencia de Rocha ante señalamientos de EU

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    Gobernador de Hidalgo respalda licencia de Rocha ante señalamientos de EU
    El mandatario hidalguense afirmó que la decisión permite enfrentar señalamientos del gobierno de Estados Unidos. ESPECIAL
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Política

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

Julio Menchaca respaldó la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa

CDMX.- Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, calificó como “un acto de decencia” la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador de Sinaloa, luego de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El mandatario hidalguense habló sobre el caso después de encabezar una entrega de patrullas para personal policial, donde fue cuestionado sobre la separación temporal de Rocha Moya.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/kenia-lopez-rabadan-pide-prision-preventiva-y-congelar-cuentas-a-rocha-BA20468081

Menchaca Salazar afirmó que la decisión del gobernador sinaloense refleja disposición para enfrentar un momento complejo, tanto en el ámbito personal como en el institucional.

“Se requiere altura de miras, civismo y la voluntad de afrontar una situación complicada”, expresó el gobernador de Hidalgo al referirse a la licencia solicitada por Rocha Moya.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/motociclistas-versus-policias-en-guanajuato-piedradas-y-choques-BA20467644

El mandatario estatal llamó a la unidad dentro del movimiento político en el poder y destacó la importancia de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las críticas de sectores opositores.

“Aquí se trata de que le vaya bien a México, no de apostar al fracaso de un gobierno”, sostuvo Menchaca Salazar al plantear que el debate político no debe afectar la conducción del país.

https://vanguardia.com.mx/dinero/disminuyeron-expectativas-del-sector-empresarial-de-mexico-en-abril-de-2026-MA20466974

El gobernador de Hidalgo recordó que tuvo relación con Rocha Moya durante su paso por el Senado, donde ambos compartieron labores legislativas y el sinaloense presidió la Comisión de Educación.

Menchaca Salazar expresó su deseo de que Rubén Rocha Moya pueda esclarecer los señalamientos en su contra y salir adelante, al tiempo que afirmó que la transformación del país requiere cohesión, responsabilidad y compromiso colectivo. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Carambola morenista

Carambola morenista
true

Rubén Rocha, prueba de fuego para Sheinbaum

Sheinbaum afirma que México no se subordina a EU, cuestiona solicitudes urgentes y defiende la soberanía nacional.

‘La Presidenta no agacha la cabeza’... Sheinbaum defiende soberanía ante EU
Un sismo de 5.6 con epicentro cerca de Pinotepa Nacional activó la alerta en CDMX; evacúan y revisan daños.

Sismo de magnitud 5.6 en Oaxaca activa alerta sísmica en la Ciudad de México
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, estas letras del apellido recibirán los 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar... ¿Qué apellidos reciben los 6 mil 400 pesos del 4 al 27?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Sonora Dinamita será una de las agrupaciones estelares del “Duelo de Sonoras”, cartelera con la que Saltillo celebrará a las madres en distintos sectores de la ciudad.

No lo olvides: arranca esta semana el ‘Duelo de Sonoras’ para celebrar a mamá en Saltillo

Toluca y Pachuca disputan un balón en medio campo durante el duelo de ida en el Estadio Nemesio Diez.

Con golazo de Enner Valencia, Pachuca deja a Toluca contra las cuerdas