Gobierno alista inversión en trenes, energía y carreteras; Sheinbaum respalda a Banxico

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal ya tiene prácticamente definidos los montos y fondos que se destinarán a proyectos de infraestructura en el país, con el objetivo de incrementar la inversión en trenes, energía, carreteras, puertos y aeropuertos.

Durante su conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la autonomía del Banco de México es “muy importante”, aunque aclaró que ello no impide la coordinación y el trabajo conjunto entre el banco central, el gobierno federal y el sector privado.

“Ya lo tenemos prácticamente listo, los fondos que vamos a utilizar para la infraestructura en el país, para carreteras, para puertos, para aeropuertos, para trenes; cómo vamos a incrementar la inversión pública y la inversión mixta en el país para energía y para carreteras, trenes, etcétera”, expresó.

Sheinbaum indicó que también se cuenta con un programa de créditos accesibles, el cual se ha trabajado en coordinación con Nacional Financiera, el sistema bancario y el propio Banco de México, con el fin de facilitar el financiamiento a distintos sectores productivos.

Añadió que el programa Cosechando Soberanía para el Campo, enfocado en otorgar créditos con bajas tasas de interés a productores agrícolas, fue igualmente diseñado con la participación de Banxico, aunque precisó que las decisiones en materia de política monetaria corresponden exclusivamente al banco central.

“Se trabajan temas conjuntos, pero las decisiones monetarias son del Banco de México”, puntualizó la presidenta al reiterar el respeto de su administración a la autonomía constitucional de la institución.

En este contexto, Sheinbaum reconoció el trabajo de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, a quien describió como “una mujer muy profesional, muy estudiosa, sin grandes protagonismos”.

La presidenta afirmó que la coordinación entre dependencias financieras y el respeto a la autonomía institucional son elementos clave para fortalecer la estabilidad económica y detonar proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento y el desarrollo del país. Con información de El Universal