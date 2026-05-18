Sheinbaum pide menos candidatos al Poder Judicial y simplificar boletas electorales

Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria explicó que el objetivo es simplificar el modelo electoral judicial ante la complejidad operativa que implicaría desarrollar estos comicios al mismo tiempo que las elecciones federales y locales previstas para 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una propuesta para rediseñar el proceso de elección del Poder Judicial , una reforma que busca modificar desde las fechas de votación hasta la manera en que los ciudadanos elegirán jueces y magistrados.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, fue la encargada de detallar varios de los puntos centrales de la iniciativa, que también contempla homologar criterios de evaluación y reducir significativamente el número de candidaturas.

LA ELECCIÓN JUDICIAL PODRÍA PASAR A 2028

Uno de los cambios más relevantes consiste en mover la jornada electoral judicial prevista para 2027 hacia el domingo 4 de junio de 2028. La modificación aplicaría tanto para elecciones federales como locales relacionadas con el Poder Judicial.

La elección extraordinaria incluiría cargos clave dentro del sistema judicial mexicano. Entre ellos destacan cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito.

Además, el proceso abarcaría más de 3 mil cargos judiciales locales distribuidos en 25 estados del país, lo que convertiría la elección en uno de los ejercicios electorales más grandes y complejos de la historia reciente de México.

“Buscamos simplificar y hacer más eficiente el nuevo modelo de elección judicial”, explicó Luisa María Alcalde al presentar la propuesta ante medios y funcionarios.

MENOS CANDIDATOS Y BOLETAS MÁS SENCILLAS

Otro de los puntos centrales de la reforma es reducir el número de aspirantes que aparecerían en las boletas electorales. Según la propuesta, los Comités de Evaluación seleccionarían inicialmente a las cuatro personas mejor calificadas por cada cargo.

Posteriormente se realizaría una insaculación pública para dejar únicamente dos candidaturas finales por especialidad y puesto, garantizando además el principio de paridad de género.

La intención es evitar boletas saturadas y facilitar la participación ciudadana durante la jornada electoral. Bajo el nuevo esquema, cada ciudadano votaría únicamente por un juez y un magistrado por especialidad.

La propuesta también contempla que las boletas diferencien claramente qué candidaturas fueron postuladas por cada uno de los Poderes del Estado, mientras que el Instituto Nacional Electoral tendría facultades para dividir el territorio en distritos judiciales específicos.

• La elección judicial podría celebrarse el 4 de junio de 2028

• Más de 3 mil cargos locales entrarían en disputa

• Cada cargo tendría únicamente dos candidaturas finales

• El proceso incluiría insaculación pública

• El INE podría crear distritos judiciales especiales

CAPACITACIÓN Y EVALUACIONES PARA JUECES Y MAGISTRADOS

La iniciativa también busca transformar la formación y supervisión de quienes lleguen al Poder Judicial mediante el voto popular. Para ello, se propone implementar capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados.

El esquema estaría coordinado entre el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial, organismos que además aplicarían evaluaciones continuas de desempeño durante el primer año de funciones de cada integrante electo.

La propuesta pretende establecer mecanismos de revisión más homogéneos y transparentes, incluyendo exámenes de conocimientos y criterios unificados de elegibilidad para los aspirantes.

Para ello se contempla crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres Poderes de la Unión. Esta instancia tendría la responsabilidad de homologar metodologías y supervisar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada candidatura.

CAMBIOS TAMBIÉN A LOS PODERES JUDICIALES LOCALES

La reforma no solamente impactaría al ámbito federal. También se busca que los poderes judiciales estatales adopten reglas similares relacionadas con selección, capacitación y evaluación de aspirantes.

Entre los cambios planteados destacan comités de evaluación obligatorios, reducción de candidaturas, mecanismos de insaculación y capacitación permanente en todos los estados.

Otro ajuste importante permitiría que las elecciones judiciales y las elecciones ordinarias pudieran realizarse en una misma ubicación física, aunque con restricciones para impedir la participación de representantes partidistas dentro del proceso judicial.

Además, se propone adelantar de septiembre a abril el plazo para que el Senado emita la convocatoria general del proceso electoral judicial, buscando dar más tiempo a la organización de los comicios.

LA SUPREMA CORTE Y LAS VACANTES JUDICIALES

La propuesta incluye modificaciones operativas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellas destaca la creación de dos nuevas secciones destinadas a resolver asuntos menores y agilizar la carga de trabajo del Pleno.

También se plantea cambiar la forma en que se cubrirían vacantes por muerte, renuncia o destitución de jueces y magistrados. Bajo el nuevo esquema, los espacios vacíos no serían ocupados automáticamente por quien obtuvo el segundo lugar en la elección.

En cambio, las vacantes tendrían que renovarse hasta el siguiente proceso electoral correspondiente, modificando uno de los mecanismos originalmente planteados dentro de la reforma judicial.

La iniciativa incluso contempla la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con un eventual proceso de revocación de mandato, lo que añadiría todavía más complejidad al calendario político nacional.